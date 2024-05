DAX® - Auf Rekordniveau

Unsere Überschrift „Kurs Allzeithoch“ kam beim DAX® keine Sekunde zu früh. Dank sechs weißer Tageskerzen in Folge konnten die deutschen Standardwerte inzwischen ihr Rekordlevel bis auf 18.846 Punkte ausbauen. Charttechnisch profitierte das Aktienbarometer vor allem von drei Faktoren: Zum einen von der im April ausgebildeten Korrekturflagge – ein klassisches trendbestätigendes Kursmuster. Zum anderen von der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.054 Punkten) als wirklich markante Unterstützung und jüngstem Sprungbrett gen Norden. Und zum dritten von dem Spurt über die Hochs bei 18.226/18.236 Punkten, wodurch eine kurzfristige Bodenbildung vervollständigt wurde. Einziger Haken an dieser Stelle: Das rechnerische Anschlusspotenzial von rund 600 Punkten hat der DAX® in Windeseile bereits ausgeschöpft. Dennoch ist der laufende Aufwärtstrend absolut intakt, zumal sich die Marktbreite zuletzt deutlich verbessert hat. Im „uncharted territory“ definiert die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause bei 18.926 Punkten eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Auf der Unterseite steckt dagegen das alten Allzeithoch bei 18.567 Punkten eine erste wichtige Rückzugsmarke ab.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

