EQS-News: P&P Group startet aufgrund hoher Nachfrage nächsten Vertriebsabschnitt der insgesamt mehr als 300 Eigentumswohnungen auf dem Lagarde-Campus in Bamberg

Bamberg/Fürth, 15. Mai 2024

– Der Projektentwickler P&P Group hat eine weitere Verkaufsphase der insgesamt mehr als 300 Eigentumswohnungen auf dem Lagarde-Campus in Bamberg erfolgreich abgeschlossen. Fast die Hälfte aller Einheiten sind inzwischen verkauft. Eine hohe Nachfrage wird auch für diesen nächsten Vertriebsabschnitt erwartet. Denn das Gelände weist eine Besonderheit auf, die für Erwerber einen steuerlichen Vorteil mit sich bringen kann – es liegt in einem Sanierungsgebiet. Der Grund für diese Möglichkeit: Die neuen Wohnangebote werden teilweise im Bestand der ehemaligen US-Kaserne auf dem Lagarde-Campus errichtet, die rund 70 Jahre lang Heimat tausender amerikanischer Soldaten und deren Familien war. Für die notwendigen Sanierungsarbeiten kann eine steuerliche Sonderabschreibung für Gebäude nach Paragraf 7h, 10f des Einkommensteuergesetzes gewährt werden. „Das Besondere daran ist, dass von dieser Form der Abschreibung neben Kapitalanlegern auch Eigennutzer profitieren können“, erläutert Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: „Das ist eine Besonderheit im deutschen Steuerrecht.“

Sowohl Singles als auch Familien kommen dabei in den Genuss der Steuervergünstigung. Denn die P&P Group errichtet unterschiedlichste Wohnungsgrößen, vom Ein-Zimmer-Apartment mit 21 Quadratmetern bis zur großzügigen Familienunterkunft mit vier Zimmern und 97 Quadratmetern. Auf dem Lagarde-Campus entsteht dabei ein zukunftsweisendes Quartier mit Vorbildcharakter für ganz Deutschland: Ein Mix aus Wohnen, Dienstleistung, Behördenstandort, medizinischer Versorgung und Kultur. Zudem ist das neue Stadtviertel sowohl in Sachen Energie als auch bezüglich der Mobilität vorbildlich. So werden über die Kombination von Erdwärme, Abwassernutzung, Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlagen, Blockheizkraftwerk und fortschrittlichem Speicher-Management bis zu 80 Prozent der benötigten Energie direkt im Viertel erzeugt. Zentral geplante Parkhäuser und verkehrsberuhigte Zonen sind ebenfalls besonders fortschrittlich. Dass Fußgänger somit in vielen Bereichen und zu bestimmten Zeiten unter sich bleiben können, bedeutet für die künftigen Bewohner hohe Lebensqualität. Das Quartier setzt zudem auf Fahrrad-Präferenz und das fortschrittliche Sharing von E-Mobilität, inklusive E-Rollern und E-Lastenrädern.



Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Luzia Winkler

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 – 766 06 146

Mail: l.winkler@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 – 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de

