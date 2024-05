Insider - Fast 295.000 Wohnungen im Jahr 2023 gebaut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Wohnungsbau ist im vergangenen Jahr überraschend stabil geblieben.

Es seien 2023 knapp 295.000 Wohnung fertiggestellt worden und damit ähnlich viele wie im Jahr zuvor, erfuhr Reuters am Donnerstag von einem Insider. Das Statistische Bundesamt legt die Zahlen in der kommenden Woche vor. Bundesbauministerin Klara Geywitz reagierte erfreut. "Sollten sich die nun vorab in den Medien genannten Zahlen bestätigen, wäre das eine starke Leistung der Baubranche", erklärte die SPD-Politikerin. Dies zeige, "dass die Branche stabil durch die Krise kommt und Arbeitsplatzverluste vermieden werden." Im Jahr 2022 waren 295.300 Wohnungen gebaut worden.

Der GdW-Spitzenverband der Wohnungswirtschaft warnte indes, die Zahlen stünden nicht für die aktuelle Lage, in der mit einem deutlich Rückgang im Wohnungsbau gerechnet wird. "Die Fertigstellungszahlen sind Zahlen aus der alten Welt und spiegeln nicht ansatzweise die aktuelle Realität wider", sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko. Diese Projekte seien geplant worden, als die Unternehmen noch nicht mit enormen Kosten- und Zinssteigerungen zu kämpfen gehabt hätten. "Mit großer Sorge beobachten wir weiter massenhaft Stornierungen von Neubauprojekten", betonte Gedaschko. "Unsere Unternehmen können unter den aktuellen Rahmenbedingungen schlicht nicht bauen."

Vielmehr seien die Baugenehmigungszahlen ein guter Indikator dafür, wie es weitergehe. "Und diese zeigen seit langer Zeit nur in eine Richtung: nämlich bergab", mahnte der GdW. "Mit jedem Monat wird der riesige Mangel von mittlerweile 800.000 Wohnungen weiter in die Zukunft hinein zementiert."

