GNW-Adhoc: King Faisal Specialist Hospital & Research Centre gewinnt Tech Impact Award 2024 des VBHC

^RIAD, Saudi-Arabien, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist

Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es den 2024 Tech Impact Award gewonnen hat, eine prestigeträchtige Auszeichnung, die vom Value-Based Health Care Centre Europe verliehen wird. Diese für die bahnbrechende Initiative zur Heim-Hämodialyse (HHD) verliehene Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement des KFSHRC für eine umfassende Gesundheitsversorgung und festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Die preisgekrönte Initiative ist ein Beleg für den patientenzentrierten Ansatz des KFSHRC, der auf die besonderen Bedürfnisse von Nierenpatienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen, körperlichen Behinderungen und Mobilitätsproblemen ausgerichtet ist. Dieses umfassende System der kontinuierlichen und unterstützenden Pflege in den eigenen vier Wänden gewährleistet nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Patienten erheblich. Dr. Wael Habhab, Vorsitzender der Abteilung für Innere Medizin am KFSHRC in Dschidda und einer der führenden Beteiligten an der Heim-Hämodialyse-Initiative, erklärte: ?Die ersten Ergebnisse der Initiative zeigten eine erhebliche Verringerung der Besuche in der Notaufnahme und der Krankenhauseinweisungen sowie geringere Raten von erneuten Krankenhauseinweisungen." Er bestätigte auch, dass die Initiative die Belastung durch die Handhabung von Medikamenten zur Behandlung von Knochen- und Mineralienerkrankungen im Zusammenhang mit chronischem Nierenversagen erheblich verringert hat, ebenso wie den Bedarf an intravenösen Medikamenteninjektionen. Die Auszeichnung wird im Rahmen eines echten Engagements zwischen Leistungserbringern und Patienten, das die Standards des Gesundheitswesens neu definiert, um außergewöhnliche, patientenzentrierte Dienstleistungen anzubieten, an Einrichtungen des Gesundheitswesens verliehen, die innovative Lösungen anbieten, zu greifbaren Ergebnissen beitragen, Kosten senken und den Wert für den Patienten erhöhen. Das KFSHRC gehört zu den weltweit führenden Einrichtungen in der spezialisierten Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit bekannten lokalen, regionalen und internationalen Instituten engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Standards im Gesundheitswesen weltweit. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre wurde zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz im Königreich und auf Platz 20 weltweit in der Liste der 250 besten Gesundheitseinrichtungen gesetzt und als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt, so das Ranking von Brand Finance 2024. Außerdem wurde es im selben Jahr von der renommierten Zeitschrift Newsweek zu den besten Krankenhäusern der Welt gezählt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hr. Essam AlZahrani, Acting Head of Media Affairs, 0555254429 Hr. Abdullah Alown, Media Coordination Officer, 0556294232 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51181584- 0ddf-46da-95b8-4332570c4d2e °