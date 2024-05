Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 17.05.2024 Target price: 34 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: SFC Energy hat Q1-Ergebnisse veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das Unternehmen präsentierte außergewöhnlich gute Zahlen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 46% auf EUR40 Mio., das Bruttoergebnis sprang um 75% auf fast EUR18 Mio. (Bruttomarge: 45% gegenüber 37% in Q1/23), und das bereinigte EBITDA lag mit EUR9 Mio. 30% über unserer Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge von 22,5 % ist nichts weniger als spektakulär. Dennoch hält das Management an der Gesamtjahresprognose (bereinigtes EBITDA von EUR17,5 Mio. bis EUR22,4 Mio.) fest, da Kapazitätsengpässe bei der MEA-Produktion das Wachstum in Q2 und Q3 begrenzen könnten. Darüber hinaus wird SFC Mittel für den Ausbau der MEA-Produktion in Großbritannien und der Brennstoffzellenproduktion in Rumänien einsetzen. Obwohl wir nicht erwarten, dass SFC die Ergebnisse des ersten Quartals wiederholen kann, gehen wir davon aus, dass das Unternehmen unsere Prognose für 2024E gut erreichen wird. SFC bleibt der Top-Pick im Brennstoffzellengeschäft, da das Unternehmen als einziger börsennotierter Player nicht nur ein hohes Wachstumstempo, sondern auch eine hohe Profitabilität (Q1/24 Nettomarge: 13%) erreicht hat. Aufgrund des gut zu verteidigenden Wettbewerbsvorteils bei Direktmethanol-Brennstoffzellen gehen wir davon aus, dass SFC die Margen in den nächsten Jahren noch verbessern wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR34. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: SFC Energy has reported Q1 results and held a conference call. The company presented exceptionally good figures. Sales rose 46% y/y to EUR40m, the gross profit jumped 75% to almost EUR18m (gross margin: 45% versus 37% in Q1/23), and adjusted EBITDA was 30% ahead of our forecast at EUR9m. The adjusted EBITDA margin of 22.5% is nothing less than spectacular. Nevertheless, management is sticking to full-year guidance (adjusted EBITDA of EUR17.5m to EUR22.4m) as MEA capacity constraints may limit growth in Q2 and Q3. Furthermore, SFC will spend cash to ramp up MEA production in the UK and fuel cell production in Romania. Although we do not expect SFC to repeat Q1 results, we believe that the company will easily reach our 2024E forecast. SFC remains the top pick in the fuel cell business as it is the only listed player which is not only growing at high speed, but has also reached high profitability (Q1/24 net margin: 13%). Given the eminently defendable competitive advantage in direct methanol fuel cells, we believe that SFC will even improve margins in the coming years. An updated DCF model yields an unchanged EUR34 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29803.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °