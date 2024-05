ROUNDUP: Erste Hilfsgüter erreichen Gaza über provisorische Anlegestelle

(neu: Aktualisierung: UN-Reaktion.)

WASHINGTON/GAZA/GENF (dpa-AFX) - Erstmals sind am Freitagmorgen Lastwagen mit Hilfsgütern über eine provisorische Anlegestelle des US-Militärs in den Gazastreifen gefahren. Dabei seien keine amerikanischen Soldaten an Land gegangen, teilte das US-Zentralkommando auf X mit. Erst am Donnerstag hatte das Militär den schwimmenden Pier an der Küste verankert.

Es handle sich um eine multinationale Aktion, um der palästinensischen Zivilbevölkerung Hilfe über einen ausschließlich humanitären Seekorridor zu liefern, hieß es weiter. Die Anlegestelle soll als Drehscheibe für die Lieferung von Hilfsgütern dienen.

Im Gazastreifen gab es bislang keinen Hafen, der tief genug für größere Frachtschiffe ist. Nach Pentagon-Angaben sollen über den Hafen zunächst etwa 90 Lkw-Ladungen pro Tag in den Gazastreifen gelangen. Zu einem späteren Zeitpunkt erwarte man bis zu 150 Lkw-Ladungen täglich.

Das Provisorium sei "aufgrund der absolut katastrophalen Bedingungen im Gazastreifen notwendig", hatte eine Vertreterin der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die die Lieferungen koordiniert, am Donnerstag vor Journalisten gesagt. Die Lage der Zivilbevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen habe sich nicht verbessert. In den vergangenen Wochen sei ein Grenzübergang geschlossen worden, es habe einen Rückgang an Hilfslieferungen gegeben.

Geplant ist, dass Frachter Hilfslieferungen von Zypern aus zunächst zu einer schwimmenden Plattform einige Kilometer vor der Küste des Gazastreifens bringen. Die Güter sollen dort auf kleinere Schiffe verladen werden, die näher an die Küste heranfahren können. Die kleineren Schiffe legen dann mit den Lkw-Ladungen an dem an der Küste befestigten temporären Pier an. Dort sollen die Hilfslieferungen von Hilfsorganisationen entgegengenommen und verteilt werden.

Hunderte Tonnen an Hilfsgütern stünden auf Schiffen im östlichen Mittelmeer zur Auslieferung bereit, sagte Admiral Brad Cooper vom US-Zentralkommando. "Es handelt sich um eine hundertprozentige humanitäre Mission, und jeder Angriff auf die daran beteiligten Personen ist ein Angriff auf die Hilfe für die Menschen in Gaza", mahnte er.

Das UN-Nothilfebüro OCHA begrüßte die Lieferungen. "Aber Hilfe für die Bedürftigen in den Gazastreifen zu bekommen und zu verteilen kann und sollte nicht von einem Schwimmdock abhängen, das weit entfernt von dem Ort liegt, an dem die Not am größten ist", sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke in Genf. Die Versorgung über Straßen sei immer noch die effizienteste Art, Hilfe in den Gazastreifen zu bringen und deshalb müssten sämtliche Übergänge geöffnet werden./jv/DP/men