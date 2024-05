EQS-News: Afrika-Paris-Erklärung zu Energiewende, Klimagerechtigkeit und Energiearmut

EQS-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

Afrika-Paris-Erklärung zu Energiewende, Klimagerechtigkeit und Energiearmut



Die Erklärung bündelt die Position Afrikas in der weltweiten Debatte über die Energiewende und Klimagerechtigkeit nach Abschluss des Forums "Invest in African Energy" in Paris

Die afrikanische Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen, Umweltverbände, Regierungen und der Privatsektor sind fest entschlossen, Afrikas Anstrengungen zur Bekämpfung der Energiearmut und zur Förderung der Industrialisierung zu vereinheitlichen und sich gleichzeitig für eine gerechte Energiewende und Klimagerechtigkeit einzusetzen. Dieses unerschütterliche Engagement wurde durch den Abschluss des Forums "Invest in African Energy" unterstrichen, das am 15. Mai in Paris stattfand.

Während des Forums trafen sich wichtige Interessenvertreter aus dem gesamten Kontinent und darüber hinaus, um die dringenden energiepolitischen Herausforderungen Afrikas anzusprechen. Im Mittelpunkt der Diskussionen in Paris - der Stadt, in der 2016 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde - standen Strategien zur Anziehung von Investitionen, zur Förderung einer nachhaltigen Energieentwicklung und zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Umweltverantwortung.

Die afrikanische Zivilgesellschaft, Menschenrechts- und Umweltorganisationen, Regierungen und der Privatsektor erkennen an, wie wichtig es ist, die Energiearmut zu bekämpfen, die den sozioökonomischen Fortschritt in vielen afrikanischen Ländern weiterhin behindert. Durch die Förderung eines investitions- und innovationsfreundlichen Umfelds wollen wir Afrikaner das enorme Energiepotenzial des Kontinents erschließen und den Gemeinschaften Zugang zu zuverlässigen, erschwinglichen Energiequellen verschaffen.

Die Pariser Erklärung ruft zu fruchtbaren Diskussionen und Kooperationen auf und unterstreicht das gemeinsame Engagement afrikanischer Staaten, globaler Investoren und Branchenführer, die nachhaltige Energieentwicklung auf dem gesamten Kontinent voranzutreiben.

Wir werden uns auch in Zukunft für die Energieagenda Afrikas einsetzen, für eine Politik, die Wirtschaftswachstum und Umweltschutz in Einklang bringt, und die afrikanischen Nationen in die Lage versetzen, ihr Energiepotenzial auszuschöpfen und gleichzeitig die Klimaziele voranzutreiben.

Wir erkennen Afrikas souveränes Recht an, seine Energieressourcen - die mehr als 125 Milliarden Barrel Öl und 620 Billionen Kubikfuß Erdgas umfassen - auf ausgewogene und nachhaltige Weise zu entwickeln. Die Aufstockung von Energieinvestitionen, die Bereitstellung kontinuierlicher Finanzmittel und die Förderung von Energieprojekten gehören zu den wichtigsten Prioritäten Afrikas, da 600 Millionen Afrikaner keinen Zugang zu zuverlässiger Stromversorgung und 900 Millionen Afrikaner keinen Zugang zu sauberen Kochbrennstoffen haben. Projekte wie die von TotalEnergies geleitete LNG-Entwicklung in Mosambik und die ostafrikanische Rohölpipeline sollen die Ressourcen Afrikas zum Nutzen der lokalen Gemeinschaften maximieren. In Westafrika werden Entwicklungen wie das Cap Lopez LNG-Terminal und die dazugehörige LPG-Anlage von Perenco, die Nigeria-Marokko-Gaspipeline und das von Eni geleitete Kongo-LNG-Projekt das langfristige Wirtschaftswachstum und die Energieresilienz fördern, wobei Erdgas, LNG und LPG eine entscheidende Rolle bei der Strategie zur Bekämpfung der Energiearmut auf dem Kontinent spielen werden. Die Region des südlichen Afrikas fängt gerade erst an, das volle Potenzial ihrer Erdöl- und Erdgasvorkommen auszuschöpfen, wie die jüngsten Entdeckungen von Invictus Energy im Cabora-Bassa-Becken in Simbabwe und von Shell, TotalEnergies und Galp im ertragreichen Oranje-Becken in Namibia zeigen. In Namibia wird unter der Leitung von Hyphen Hydrogen Energy das größte Projekt für grünen Wasserstoff in Subsahara-Afrika entwickelt, während Mauretanien mit dem Projekt Nour von Chariot und dem AMAN-Projekt von CWP Global Pionierarbeit auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs leistet, verbunden mit einer erweiterten Gasentwicklung durch das von bp betriebene Greater Tortue Ahmeyim LNG-Projekt.

Trotz des ungedeckten Energiebedarfs Afrikas hat sich die globale Energiefinanzierung nur verschärft, da sich große europäische und andere westliche Banken aus der Branche der fossilen Brennstoffe in Afrika zurückziehen, während sie fossile Brennstoffe in westlichen Ländern finanzieren. Diese Institutionen waren nicht gerecht, wenn es darum ging, angemessene Energie- und Klimafinanzierung für afrikanische Länder zu ermöglichen, in denen die lokale Bevölkerung unverhältnismäßig stark von den Klimarisiken und den Beschränkungen für die Entwicklung fossiler Brennstoffe betroffen ist. Europa hat wiederholt zu Erdgas und grüner Finanzierung aufgerufen, doch die Energiefinanzierung für afrikanische Länder ist noch immer stark limitiert. Dieser Stillstand hemmt weiterhin Afrikas industrielles Wachstum und den Aufbau wichtiger gasbetriebener Industrien wie Energie, Petrochemie, Düngemittel und Bergbau und hält den Kontinent in seiner Entwicklung zurück.

Wir Afrikaner beklagen die anhaltende Polarisierung des Energiedialogs in den westlichen Ländern und fordern, dass die Dämonisierung von afrikanischem Öl und Gas aufhört. Wir plädieren für Lösungen des freien Marktes in Afrika und nicht für ein ständiges Drängen auf Hilfe, damit die Afrikaner sich verpflichten, ihre Ressourcen in der Erde zu lassen. Mehr Hilfe ist nicht die Antwort. Investitionen sind der Schlüssel. Von Kap bis Kairo, von Nairobi bis Dakar sind wir uns einig, dass wir unseren gemeinsamen Verpflichtungen im Kampf gegen den Klimawandel nachkommen müssen, und stellen fest, dass die reichen Nationen ihre Emissionen reduzieren und Afrika sich industrialisieren muss.Die afrikanische Zivilgesellschaft, Menschenrechtsgruppen, Umweltverbände, Regierungen und der Privatsektor sind der Ansicht, dass die afrikanischen Länder die verfügbaren Kapitalressourcen diversifizieren und Finanzinstrumente außerhalb der traditionellen Institutionen schaffen müssen, indem sie privates Beteiligungskapital und nicht-konventionelle Anleihen nutzen, um neue Explorations- und Energieinitiativen zu finanzieren. Darüber hinaus müssen die afrikanischen Länder attraktive regulatorische und steuerliche Bedingungen schaffen, um ein günstiges Umfeld zu schaffen und alle Investitionshindernisse zu beseitigen, wie z. B. uneinheitliche Vorschriften, übermäßige Bürokratie oder nationalistische Politik. Mit wettbewerbsfähigen Bedingungen und Anreizen - gefolgt von der Integration von ESG-Prinzipien und Anforderungen an den Kapazitätsaufbau - werden afrikanische Energieprojekte in der Lage sein, effektiv um globales Kapital zu konkurrieren und darauf hinzuarbeiten, dass Energiearmut auf dem gesamten Kontinent der Vergangenheit angehört.

