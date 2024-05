GNW-Adhoc: 12. Internationale Mineralien- und Edelsteinmesse in China (Hunan) wird eröffnet

^CHENZHOU, China, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Morgen des 17. Mai wurde

die 12. Internationale Mineralien- und Edelsteinmesse in China (Hunan) (im Folgenden als ?Mineralienmesse" bezeichnet) im Chenzhou International Convention and Exhibition Center in Hunan eröffnet. Mineralien- und Edelsteinliebhaber aus der ganzen Welt haben sich wieder einmal in Chenzhou versammelt. Das Thema der diesjährigen Mineralienmesse lautet ?The Past and Present of Gems" (Vergangenheit und Gegenwart der Edelsteine), und die Ausstellung findet vom 17. bis 21. Mai statt. Die Veranstaltung hat ein duales Format mit Online-Ausstellungen sowie solchen vor Ort und fördert so die interaktive Integration. Die Ausstellung vor Ort erstreckt sich über eine Fläche von rund 60.000 Quadratmetern und umfasst 1.200 Stände nach internationalem Standard. Die Online-Ausstellung, die über die Mineral Expo Cloud präsentiert wird, umfasst 30 spezielle VR-Panorama-Stände und 500 Standard-Stände. Die diesjährige Mineralienmesse hat mehr als 600 Aussteller angezogen, was einem Zuwachs von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter ihnen sind mehr als 530 inländische Aussteller, und über 70 internationale Aussteller aus mehr als 20 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Marokko, Südafrika und Sambia, haben zahlreiche hochwertige Mineralien- und Edelsteinprodukte mitgebracht. Nach Angaben der Werbeabteilung der Stadt Chenzhou ist Chenzhou die erste Stadt in Hunan, die sich nach Süden öffnet und als ?Brückenkopf" für die Integration der zentralen Region mit der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao dient. Seit sich die Mineralienmesse 2015 in Chenzhou niedergelassen hat, ist sie für Chenzhou ein Schaufenster für ein neues Entwicklungsmuster, eine Plattform für Offenheit auf hohem Niveau und ein Kanal für internationale Integration geworden. Im Laufe der Jahre hat die Mineralienmesse insgesamt 2,337 Millionen Besucher angezogen und einen Gesamtumsatz von 14,3 Milliarden Yuan erzielt. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8365605a- 8fa6-4950-8279-9a4be570cfad Quelle: Organisationskomitee der 12. Internationalen Mineralien- und Edelsteinmesse in China (Hunan) °