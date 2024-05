DAX® - Trendlinie mit Signalcharakter

Hierzulande hat der heimische DAX® im bisherigen Jahresverlauf 2024 zweistellig zulegen können. Das Kursplus von 12 % übersteigt also bereits jetzt den Gesamtjahresertrag, für welchen sonst regelmäßig rund 7 % bis 8 % auf der Aktienseite angenommen werden. Wie geht es also von nun an weiter? Bisher haben die deutschen Standardwerte im laufenden Jahr 26 neue Allzeithochs (18.893 Punkte) erreicht. Im „uncharted territory“ lassen sich weitere Anlaufmarken gar so einfach bestimmen. Eine der wenigen verbliebenen Zielmarken ergibt sich aus der Schiebezone seit März, welche ein Kursziel von 19.500 Punkten bereithält. Beim Blick auf den Monatschart des Aktienbarometers fällt der MACD ins Auge. Der Trendfolger ist zwar eindeutig „long“ positioniert, notiert aber auf einem historisch hohen Level. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger nicht zu sorglos agieren. Die Trendlinie (akt. bei 17.927 Punkten), welche verschiedene Hochpunkte seit dem Jahr 2015 verbindet, besitzt u. E. Signalcharakter. Da es einen Rückfall unter den besagten Trend unbedingt zu verhindern gilt, bietet sich diese Marke als strategischer Stop-Loss an.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.