Dax tritt den Rückzug an - Zinsfantasien nehmen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das Rätselraten um den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung in den USA macht die Dax-Anleger mürbe.

Am Dienstag verlor der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 18.651 Zähler, der Euro Stoxx50 gab 0,7 Prozent nach. "Die Investoren müssen sich derzeit in Geduld üben", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Wirklich neue Anreize, Aktien jetzt zu kaufen, gibt es nicht."

Die Zinseuphorie, die den Dax letzte Woche noch auf eine Bestmarke von 18.892,92 Punkte getrieben hatte, ist verpufft. Immer wieder meldeten sich in den vergangenen Tagen Vertreter der US-Notenbank zu Wort und deuteten an, dass es mit der ersten Zinssenkung noch etwas dauern könnte. Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt sollten also erst einmal niemanden überraschen, meinte Thomas Altmann von QC Partners. Auch am Ölmarkt ging es mit den Preisen wegen der gedämpften Zinshoffnungen bergab. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich jeweils um bis zu 1,1 Prozent auf 82,81 beziehungsweise 78,93 Dollar je Fass. Anleger fürchten, dass die aktuell hohen Zinsen der Konjunktur und damit auch der Öl-Nachfrage schaden.

DOLLAR VOR FED-PROTOKOLLEN ETWAS SCHWÄCHER

Frische Impulse erhoffen sich die Anleger nun von der am Mittwochabend anstehenden Veröffentlichung der Protokolle der letzten US-Notenbank-Sitzung. Der Dollar-Index lag im Vorfeld mit 104,49 Stellen knapp im Minus. Der Euro notierte 0,2 Prozent fester bei 1,0871 Dollar.

Auf der Unternehmensseite war es schwer, eindeutige Gewinner und Verlierer im Dax auszumachen. Die Kurse vieler Einzelwerte schwankten stark. Am späten Vormittag bildeten Bayer und MTU Aero mit Abschlägen von knapp zwei Prozent das Schlusslicht im Dax. Im MDax rauschten die Titel der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zeitweise mehr als 13 Prozent in den Keller. Einem Händler zufolge haben die Analysten von UBS die Bewertung mit einer "Sell"-Empfehlung aufgenommen.

Punkten konnte dagegen die IT-Firma Kontron, die von einem Auftrag für die Fertigung intelligenter Ladestationen für Elektroautos (Wallbox) profitierte. Die Aktien notierten im SDax 3,2 Prozent fester.

An der Londoner Börse belastete eine weitere Klage wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac den Pharmakonzern GSK. Die Titel des Unternehmens büßten 1,5 Prozent ein. Gegen das Mittel gegen Sodbrennen, das seit 2020 vom Markt genommen ist, liegen Tausende Klagen vor.

In Mailand standen die Aktien des italienischen Öldienstleisters Saipem hoch im Kurs. Die Titel verteuerten sich in der Spitze um knapp fünf Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in Angola drei Aufträge im Gesamtwert von 3,7 Milliarden Dollar erhalten.

BITCOIN UND ETHEREUM GEFRAGT

In den Fokus rückten am Dienstag auch die Kryptowährungen. Spekulationen auf die Zulassung eines in den USA notierten börsengehandelten Ether-Fonds (Ether-Spot-ETF) durch die US-Börsenaufsicht SEC verliehen den Cyber-Devisen Rückenwind. Bitcoin stieg um bis zu 3,5 Prozent auf 71.957 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang April. Ethereum lag mit einem Aufschlag von mehr als sechs Prozent auf 3720 Dollar zeitweise ebenfalls auf einem Sechs-Wochen-Hoch. "Die Anleger hoffen auf eine Wiederholung der Nettogeldflüsse, die es auch bei Bitcoin durch die Zulassung von Spot-ETFs gegeben hat", sagte Stanzl von CMC Markets. Anfang des Jahres hatte die SEC grünes Licht für den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA gegeben. Anleger erhalten so über regulierte Anbieter Zugang zu Bitcoin, ohne den Umweg über eine Krypto-Börse gehen zu müssen.

(Bericht von Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)