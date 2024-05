GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Warschau, 21. Mai 2024 – GoldenPeaks Capital und Reckitt haben in Polen einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren unterzeichnet, der die weitere Dekarbonisierung des Stromnetzes des Landes vorantreibt und Reckitt dabei hilft, seine grünen Ziele zu erreichen.

GoldenPeaks Capital, einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger in Osteuropa, setzt seine Mission fort, Unternehmen bei ihren Bemühungen zur CO2-Reduzierung zu unterstützen.

GoldenPeaks Capital wird Reckitt jährlich 20 Gigawattstunden kohlenstofffreien Strom liefern und damit zum Ziel des Unternehmens beitragen, seinen Betrieb bis 2030 zu 100 % mit erneuerbarem Strom zu betreiben. Der durch das PPA eingeführte jährliche zusätzliche Ökostrom entspricht beispielsweise dem Antrieb eines Elektrofahrzeugs, welches den Äquator rund 2.700 Mal umrundet und die entsprechende CO2-Einsparung entspricht der jährlichen CO2-Absorption von etwa 700.000 ausgewachsenen Bäumen.

Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Reckitt, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Verbrauchergesundheit, Hygiene und Ernährung mit über 200-jähriger Geschichte, und darauf, zu Reckitt’s langfristigen Ziel von Netto-Null-Treibhausgasen beizutragen.“

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und den Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn.

GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Einheiten wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen.

