TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Mai 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ITA: Generali, Q1-Zahlen (12.00 h Analystencall) 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Macy's, Q1-Zahlen GBR: AstraZeneca, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 4/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 3/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 3/24 08:00 DNK: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/24 11:00 EUR: Bauproduktion 3/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 3/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Renk Group, Aixtron, Knorr-Bremse, Aroundtown FRA: Morgan Stanley Luxury Conference u.a. mit Mercedes-Benz Group, Hugo Boss, Paris 10:00 DEU: US-Finanzministerin Dr. Janet Yellen erhält Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/M. Laudatoren sind u.a. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). 10:30 DEU: Spatenstich für erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Wilhelmshaven BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel KOR: Südkorea und Großbritannien richten KI-Gipfel in Seoul aus, Seoul USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle

