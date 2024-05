Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Ifo im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag nach Berechnungen von Brokern und Bankhäusern wenig verändert eröffnen.

Die Aussicht auf länger hoch bleibende Zinsen in den USA treibt die Anleger derzeit um. Am Freitag hatte der Leitindex ebenfalls kaum verändert bei 18.693 Punkten geschlossen.

Am Montag steht hierzulande der Ifo-Geschäftsklimaindex im Zentrum des Anlegerinteresses. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiteren Anstieg des Barometers, nachdem sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im April bereits den dritten Monat in Folge aufgehellt hatte. Sie war damit so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Jüngst verdichteten sich die Hinweise auf eine Frühjahrsbelebung, womit die Konjunktur mehr Fahrt aufnehmen dürfte.

Von den US-Börsen werden keine Impulse geliefert. Die Wall Street bleibt am Montag wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 18.693,37

Dax-Future 18.744,00

EuroStoxx50 5.035,41

EuroStoxx50-Future 5.042,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 39.069,59 +0,0%

Nasdaq 16.920,79 +1,1%

S&P 500 5.304,72 +0,7%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 38.771,30 +0,3%

Shanghai 3.100,22 +0,4%

Hang Seng 18.670,89 +0,3%

