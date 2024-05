Ifo-Index stagniert überraschend - "Schrittweise aus der Krise heraus"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach drei Anstiegen in Folge tritt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend nur auf der Stelle.

Dies signalisiert, dass die Konjunktur sich nur peu à peu aus der Flaute befreien kann. Das Ifo-Geschäftsklima stagnierte im Mai auf dem Vormonatswert von 89,3 Punkten, wie das Münchner Institut am Montag zur Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hingegen hatten auch für Mai einen spürbaren Anstieg erwartet und sprachen von enttäuschenden Daten. Die Firmen beurteilten ihre Geschäftslage schlechter als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden Monate aber günstiger. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich schrittweise aus der Krise heraus", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Industrie, Handel und Bau erholten sich, während die Dienstleister einen Dämpfer bekamen. Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich das Geschäftsklima zum dritten Mal in Folge. Die Firmen waren merklich zufriedener mit ihren Geschäften, und auch der Ausblick war weniger pessimistisch, wie Fuest sagte. "Der Auftragsbestand war allerdings weiter rückläufig." Im Handel zog der Index spürbar an. "Die Geschäftserwartungen verbesserten sich deutlich, bleiben aber weiterhin von Skepsis geprägt." Im Bauhauptgewerbe ging es erneut bergauf. "Auftragsmangel bleibt aber ein zentrales Problem", hieß es.

"DER AUFSCHWUNG BLEIBT EIN ZARTES PFLÄNZCHEN"

"Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im laufenden Frühjahrsquartal erneut wachsen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber der Aufschwung bleibt ein zartes Pflänzchen." Analyst Elmar Völker von der LBBW sprach von einem leichten Stimmungsdämpfer, rechnet jedoch mit fortgesetzter Konjunkturerholung. "Die Bäume wachsen aber gleichwohl nicht in den Himmel." Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank sieht als Belastungen weiter Auftragsmangel, Realeinkommensverluste, hohe Zinsen und eine verunsichernde Wirtschaftspolitik. "Es bleibt dabei, dass ein Mini-Wachstum vorerst das Höchste der Gefühle ist." Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer rechnet damit, dass die Wirtschaft auch im laufenden zweiten Quartal noch nicht nennenswert wächst. Erst ab der Jahresmitte dürfte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nachhaltig erholen. "Wobei die Aufwärtsbewegung moderat ausfallen sollte, weil die Bundesregierung die langjährige Erosion der Standortqualität nicht entschieden angeht."

Die Wirtschaft ist Anfang des Jahres dank steigender Exporte und Bauausgaben an einer Rezession vorbeigeschrammt. Es ging zwischen Januar und März um 0,2 Prozent bergauf und damit so kräftig wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Bundesbank und andere Fachleute rechnen damit, dass sich die Erholung im laufenden zweiten Quartal fortsetzt. "Alles in allem dürfte das Konjunkturtal weitgehend durchschritten sein", sagte Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib von der staatlichen Förderbank KfW. Für Schwung dürfte der private Konsum sorgen - nicht zuletzt dank der abebbenden Inflation. Im Einzelhandel ging es im Mai zwar leicht bergauf. "Er hat aber noch Luft nach oben", sagte Ifo-Experte Wohlrabe. "Die Verbraucher halten sich noch zurück."

Insgesamt dürfte das BIP - also die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen - nach Prognose der Bundesregierung 2024 um 0,3 Prozent steigen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) erwartet nach einer Umfrage unter mehr als 24.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen allerdings nur eine Stagnation.

Die Konjunkturflaute trifft auch deutsche Startups. Aktuell befürchtet rund jedes neunte junge Unternehmen (11 Prozent) eine Insolvenz in den kommenden zwölf Monaten, wie aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 172 Tech-Startups hervorgeht. Fast die Hälfte (45 Prozent) berichtet, in den vergangenen zwei Jahren habe sich die Situation allgemein für junge, schnell wachsende Unternehmen in Deutschland verschlechtert. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 30 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer, Rene Wagner und Frank Siebelt; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)