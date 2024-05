Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Sylt-Video

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Sylt-Video:

"Die Szenen "triggern" Deutschland vor allem deshalb so sehr, weil sie beweisen, wie salonfähig ein neuer Typus von Lifestyle-Rechtsextremismus geworden ist - und wie erfolgreich die Strategien seiner Strippenzieher sind. (.) Hier geht die Saat einer PR-Strategie der neuen Rechten auf, gegen die die demokratische Mitte noch kein Mittel findet: AfD-Influencer, die ihre Parolen auf Tiktok als "cool" verkaufen, rechte Podcasts, die bei Jugendlichen zum Trend werden. Der smarte Martin Sellner, Posterboy der "Identitären Bewegung", bei dem völkische "Remigrations"-Fantasien so wunderbar unschuldig klingen. Es ist ein Rechtsextremismus im ironischen Gewand, Meme-fähig und in schmackhafte Häppchen verpackt für die Konsumgewohnheiten der Netz-Bewohner."/yyzz/DP/he