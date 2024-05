WETEX 2024 nimmt Anmeldungen für Teilnehmer und Aussteller aus aller Welt entgegen

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat damit begonnen, Bewerbungen von Ausstellern und Unternehmen für die Teilnahme an der 26. Ausgabe der Ausstellung für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX) entgegenzunehmen. Die DEWA organisiert die WETEX vom 1. bis zum 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre.

WETEX 2024 receives applications for participants and exhibitors from all over the world (Photo: AETOSWire)

Die WETEX ist eine Schlüsselveranstaltung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie, Wasser, intelligente Städte, nachhaltige Immobilienentwicklung, grüne Mobilität und andere. Große lokale und internationale Unternehmen aus dem staatlichen und privaten Sektor nehmen alljährlich gerne an der Fachmesse teil. Sie ist eine ideale Plattform für Unternehmen, Investoren und Besucher, um mehr über die neuesten Innovationen, Lösungen und Technologien in diesen Sektoren zu erfahren, Fachwissen und Erfahrungen auszutauschen, Geschäfte abzuschließen und Partnerschaften aufzubauen sowie den Marktbedarf zu ermitteln, Investitionsmöglichkeiten auf lokalen und regionalen Märkten zu erkunden und Tausende von Ausstellern, Teilnehmern, Beamten und Entscheidungsträgern zu erreichen.

Auf der WETEX 2023 präsentierten sich 2.600 Unternehmen aus 62 Ländern, dazu 76 Sponsoren und 24 Länderpavillons aus 16 Ländern. Die Ausstellung erstreckte sich über eine Fläche von 78.000 Quadratmetern. Am Rande der Veranstaltung organisierte die DEWA Seminare und Diskussionsrunden, an denen zahlreiche internationale Experten und Fachleute teilnahmen.

Die WETEX 2023 zog viele lokale und internationale Unternehmen an, die auf die Bereiche Umwelt und digitale Transformation, intelligente Infrastruktur, intelligente Gebäude und nachhaltige Städte, nachhaltige Landwirtschaft sowie Lebensmittel- und Wassersicherheit spezialisiert sind. Die Ausstellung brachte auch die prominentesten Unternehmen aus den Bereichen saubere und erneuerbare Energien, Energiespeicherung, intelligente Stromzähler und Energieeffizienz zusammen, die auf die neuesten Technologien der vierten industriellen Revolution und disruptive Technologien setzen, um Nachhaltigkeit und Sicherheit im Energiebereich zu gewährleisten. Darüber hinaus zog sie Hunderte von öffentlichen und privaten Unternehmen aus verschiedenen Bereichen des Wassersektors an, darunter Wasserproduktion, -reinigung, -aufbereitung, -entsalzung, nachhaltige Wassernutzung, Wasserinfrastruktur, Wasserflusskontrolle, Abwasserbehandlung, Wasserentsorgung, Wassergewinnung aus der Luft usw.

Registrierungen für die 26. WETEX sind ab sofort möglich auf der Website https://www.wetex.ae/en/exhibit

