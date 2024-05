Dax geht vor Inflationsdaten die Puste aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor neuen Inflationsdaten für Europa und die USA zeigen sich die Anleger vorsichtig.

Der Dax baute am Dienstagnachmittag seine früheren Gewinne von bis zu 0,4 Prozent wieder ab und notierte knapp im Minus bei 18.747 Punkten. Der EuroStoxx50 verlor 0,3 Prozent auf 5044 Zähler. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes fanden keine gemeinsame Richtung.

Dass der Weg der Börsenbarometer zu neuen Rekorden zuletzt ein wenig beschwerlicher wurde, liegt vor allem an der ungewissen Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Noch ist aufgrund des hartnäckigen Inflationsdrucks unklar, wann die Währungshüter die Zinswende einleiten. Laut US-Notenbanker Neel Kashkari muss es noch "viele weitere Monate mit positiven Inflationsdaten" geben, bevor an eine Lockerung der geldpolitischen Zügel zu denken sei, sagte er dem Sender CNBC. Anleger hoffen, dass mit einer baldigen Lockerung der US-Geldpolitik auch der Weltkonjunktur neuer Schwung verliehen wird. Hinweise auf den weiteren US-Zinskurs erwarten Anleger von den am Freitag anstehenden Zahlen zu den privaten Konsumausgaben - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Der Dollar-Index verlor am Dienstag 0,2 Prozent auf 104,41 Stellen.

ZINSSENKUNG IM EURORAUM SCHEINT AUSGEMACHTE SACHE

Am Freitag stehen auch neue Inflationsdaten für die Euro-Zone an. Anders als in den USA scheint der Weg für die Zinswende im Euroraum bereits geebnet: Die Teuerung ist wieder in Reichweite des Inflationsziels der EZB von 2,0 Prozent gerückt, im April lag sie bei 2,4 Prozent. Analysten rechnen folglich damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Zinssitzung am 6. Juni erstmals wieder die Zinsen nach unten setzen wird. Was nach Juni geschehen wird, ist aber offen. "Sollte die Inflation weiter sinken, könnten noch eine oder zwei weitere Senkungen bis zum Jahresende folgen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers CMC Markets. "Was wir jedoch nicht sehen werden, ist ein Start serieller Senkungen, wo bei jeder Sitzung an der Zinsschraube gedreht wird. Dafür ist die Inflation noch nicht sicher dort, wo sie die EZB wirklich haben will." Der Euro notierte mit 1,09 Dollar 0,2 Prozent fester.

Auf der Unternehmensseite ging es am Dienstag ruhig zu. Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien des Duft- und Aromenherstellers Symrise, die um gut zwei Prozent zulegten. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Deutlich fester lagen auch die Papiere von Volkswagen mit einem Plus von knapp zwei Prozent. Börsianer konnten keinen unmittelbaren Grund dafür nennen.

ÜBERNAHMEANGEBOT TREIBT CALLIDITAS THERAPEUTICS

An der Börse in Stockholm sorgte das Kursfeuerwerk beim schwedischen Pharmaunternehmen Calliditas Therapeutics für Furore. Die Titel sprangen um bis zu 80,6 Prozent auf ein Allzeithoch von 205,20 Kronen, nachdem das japanische Chemieunternehmen Asahi Kasei ein Übernahmeangebot für Calliditas vorgelegt hatte. Asahi Kasei will das Unternehmen für rund 11,8 Milliarden schwedische Kronen (1,03 Milliarden Euro) oder 208 Kronen pro Aktie schlucken. Der Deal ist nach Konzernangaben von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt.

Am Rohstoffmarkt stachen vor allem die Preissteigerungen beim US-Öl WTI ins Auge. Die Erwartung einer starken Treibstoffnachfrage in der bevorstehenden US-Urlaubssaison verteuerte WTI um knapp zwei Prozent auf 79,13 Dollar je Barrel (159 Liter). Gestützt wurde der Preis laut Börsianern auch von der Erwartung, dass sich die Opec+, in der die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und andere Ölförderer wie Russland zusammengeschlossen sind, bei ihrem Online-Treffen am Sonntag auf eine Beibehaltung der freiwilligen Produktionskürzungen verständigen dürfte. Der Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent stieg um ein halbes Prozent auf 83,44 Dollar je Fass.

