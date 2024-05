DAX® - Konstruktive Konsolidierung

Feiertagsbedingt – in den USA wurde gestern der „Memorial Day“ begannen –, startete der DAX® recht ruhig in die neue Handelswoche. Nicht nur die Umsätze fielen dabei unterdurchschnittlich aus, sondern auch die Handelsspanne betrug bei den deutschen Standardwerten weniger als 100 Punkte. Dennoch bleibt es beim konstruktiven Grundton der jüngsten Verschnaufpause. Schließlich bestätigt der am vergangenen Freitag ausgebildete „Hammer“ den unterstützenden Charakter des ehemaligen Allzeithochs bei 18.567 Punkten. In der kürzeren Frist – sprich im Stundenbereich – bildet sich zudem mit einer klassischen Korrekturflagge eine weitere trendbestätigende Formation. Obwohl der DAX® im Jahr 2024 bisher zweistellig zulegen konnte, und damit den sonst gerne lehrbuchmäßig unterstellten Kursertrag von + 7-8 % pro Jahr deutlich übertrifft, ist es zu früh, den laufenden Börsenaufschwung in Frage zu stellen. Im Gegenteil: Der DAX® dürfte nochmals sein bisheriges Allzeithoch bei 18.893 Punkten ins Visier nehmen. Perspektivisch winkt – abgeleitet aus der Schiebezone seit März – sogar ein Anlauf auf die Marke von 19.500 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.