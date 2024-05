Devisen: Euro legt zum US-Dollar zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Der Dollar tendierte zu vielen Währungen schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0843 Dollar festgelegt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA Interesse wecken. Es handelt sich allerdings um Daten aus der zweiten Reihe, die in der Regel weniger Kursbewegung entfachen. Erwartet werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. Aus der EZB und der US-Zentralbank Fed äußern sich mehrere hochrangige Vertreter./bgf/jha/