dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordhoch kommt wieder näher

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDHOCH KOMMT NÄHER - Dax-Anleger richten ihre Blicke am Dienstag in Richtung Rekordhoch und die etwas darüber liegende Marke von 19 000 Punkten. Viel Bewegung zeichnet sich dabei angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen aber nicht ab. In New York hatte der Handel am Vorabend feiertagsbedingt pausiert. Der Broker IG berechnete den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 0,15 Prozent im Plus bei 18 803 Zählern. "Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los", sagte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Von daher müsse sich erst zeigen, ob die Kursgewinne vom Vortag nachhaltig sind. Die Futures an den US-Börsen zeigen am Dienstag auch nur wenig Bewegung, genauso wie der Handel in Asien keine eindeutige Richtung fand.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach dem freundlichen Start in die Woche am Dienstag keine einheitliche Richtung mehr eingeschlagen. Aus den USA kamen keine Impulse, da dort der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht hatte. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte im späten Handel 0,3 Prozent ein, während es in der Sonderverwaltungszone Hongkong für den technologielastigen Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent nach oben ging.

DAX 18774,71 0,44% XDAX 18795,73 0,51% EuroSTOXX 50 5059,20 0,47% Stoxx50 4508,24 0,26% DJIA kein Handel S&P 500 kein Handel NASDAQ 100 kein Handel

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,26 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0877 0,17% USD/Yen 156,68 -0,13% Euro/Yen 170,41 0,03%

ROHÖL:

Brent 83,28 0,18 USD WTI 78,87 1,15 USD

