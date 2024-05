EQS-News: Rentschler Biopharma ernennt Patrick Meyer zum Global Head BD Sales and Alliance Management

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Patrick Meyer zum Global Head BD Sales and Alliance Management



28.05.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rentschler Biopharma ernennt Patrick Meyer zum

Global Head BD Sales and Alliance Management

Laupheim, Milford (MA), USA, und Stevenage, UK, 28. Mai 2024 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs), gab heute die Ernennung von Dr. Patrick Meyer zum Global Head BD Sales and Alliance Management im Business Development-Team bekannt. Mit Wirkung zum 1. Juni 2024 wird Dr. Meyer in dieser neu geschaffenen Position die globalen Business Development Prozesse leiten und das Key Account Management verantworten. In seiner neuen Funktion werden alle Business Development Directors an den Produktionsstätten in Milford (MA), USA, und Laupheim, Deutschland, direkt an Dr. Meyer berichten. Darüber hinaus wird er eng mit dem BD-Team am Standort Stevenage sowie mit dem Alliance Management-Team zusammenarbeiten, das sich auf die strategischen CDMO-Partnerschaften des Unternehmens konzentriert, um Kunden integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten. Dr. Meyer berichtet an Federico Pollano, Senior Vice President Business Development & Client Program Management und Mitglied des Executive Committees.

Federico Pollano, Senior Vice President Business Development & Client Program Management, kommentierte: „Kundenorientierung hat bei Rentschler Biopharma einen zentralen Stellenwert und Patricks neue Position unterstreicht unser klares Bekenntnis dazu. Er hat seine Kompetenz im internationalen Business Development immer wieder unter Beweis gestellt und ein tiefgreifendes strategisches Verständnis für unsere Dienstleistungen und unser Geschäft aufgebaut. In den vergangenen Jahren habe ich eng mit ihm zusammengearbeitet und schätze ihn sehr als Kollegen und Experten. Patrick bringt außergewöhnliche Fähigkeiten in diese Rolle ein und wird mit seinem zukunftsorientierten Führungsstil, seinem strategischen Wissen und seiner Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen zu knüpfen, unser gesamtes Business Development noch weiter stärken. Im ganzen Unternehmen und bei unseren Kunden ist Patrick hoch angesehen. In seiner neuen Position wird er gemeinsam mit unserem standortübergreifenden Business Development-Team unsere globalen Aktivitäten vorantreiben und sicherstellen, dass wir weiterhin der biopharmazeutischen Industrie ganzheitliche Lösungen in der Bioprozessentwicklung und Produktion zur Verfügung stellen und damit neue Therapieoptionen für Patienten mit schweren und seltenen Krankheiten ermöglichen.“

Patrick Meyer, Global Head BD Sales and Alliance Management bei Rentschler Biopharma, sagte: „Ich freue mich sehr auf diese neue Rolle im Business Development-Team, denn ich kann mich auf das fokussieren, was mir am meisten am Herzen liegt – unsere Kunden. Ich möchte die Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden vertiefen und neue Partnerschaften aufbauen. Gemeinsam mit meinem engagierten Team werde ich weiter daran arbeiten, die Erwartungen unserer internationalen Kunden zu übertreffen, und dabei das gesamte Know-how unserer globalen Organisation einbringen. Wir werden die Dienstleistungen von Rentschler Biopharma weltweit weiter ausbauen, um unsere Position als zuverlässiger Partner zu festigen und erstklassige Lösungen entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anzubieten.“

Mit seiner umfassenden Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie ist Dr. Patrick Meyer ein ausgewiesener Fachmann und Experte für internationales Business Development. Er war in unterschiedlichen Funktionen im Business Development von Rentschler Biopharma tätig. Er hat in Molekularmedizin und Zellbiologie an der Universität Ulm promoviert.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Ein dritter Standort in Stevenage, UK, ist auf die Entwicklung neuartiger Therapien (Advanced Therapies) ausgelegt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

Kontakt:

RentschlerBiopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com



Medienanfragen: MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com.

28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1911921 28.05.2024 CET/CEST