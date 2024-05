EQS-News: Trade Republic erreicht in nur fünf Monaten 1 Million Kartennutzer und erweitert Bankangebot: Girokonto, Zinsen unbegrenzt auf alle Kundengelder, keine Warteliste mehr für die Karte.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Trade Republic erreicht in nur fünf Monaten 1 Million Kartennutzer und erweitert Bankangebot: Girokonto, Zinsen unbegrenzt auf alle Kundengelder, keine Warteliste mehr für die Karte.



1 Million Kartennutzer in nur fünf Monaten seit Einführung. Warteliste beendet, alle Kunden können sofort ihre Karte bestellen.

Erweiterung des Bankangebots um das Trade Republic Girokonto. Künftig können Nutzer Geld an Dritte überweisen und in Echtzeit Geld zu ihrem Trade Republic Konto von Drittbanken ein- oder auszahlen. Dazu erhalten Kunden im ersten Schritt eine Trade Republic IBAN. Das Girokonto wird dann stufenweise ausgerollt.

Mit dem neuen Angebot gibt Trade Republic weiterhin die EZB-Zinsen, von aktuell 4 Prozent p.a., an die Kunden weiter. Nun unbegrenzt auf das verfügbare Geldguthaben. Dies ersetzt die bisherige Obergrenze von 50.000 Euro. Die Zinsen werden täglich berechnet, monatlich ausgezahlt und gelten für Neu- und Bestandskunden.

Berlin, 28. Mai 2024. Mit 1 Million Kartennutzern schließt Trade Republic seine Warteliste und erweitert sein Bankangebot: Mit dem neuen Trade Republic Girokonto können Kunden Geld überweisen, Geld in Echtzeit zur App hinzufügen oder auszahlen sowie Lastschriften einrichten. Für die neuen Funktionen erhält jeder Kunde eine Trade Republic IBAN. Das Girokonto wird danach stufenweise für alle Nutzer eingeführt. Mit dem neuen Angebot reicht Trade Republic den EZB-Zins von aktuell 4 Prozent p.a. auf das verfügbare Geldguthaben weiter - es gibt keine Obergrenze von 50.000 Euro mehr.

„Millionen von Europäern nutzen Trade Republic zum Aufbau ihres Vermögens. Unsere Karte ermöglicht ihnen dabei, Bezahlen und Sparen zu kombinieren. Mit dem Trade Republic Girokonto ergänzen wir nun unser Angebot um einen weiteren wesentlichen Baustein. So kann eine neue Generation von europäischen Sparern ihr gesamtes finanzielles Leben mit Trade Republic gestalten. Ein Girokonto ist für viele das erste eigene Bankprodukt. Hier beginnt in der Regel die Reise zum eigenen Vermögensaufbau”, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Das Girokonto von Trade Republic ermöglicht es Kunden, Geld an Dritte zu überweisen, es als Gehaltskonto einzurichten oder Rechnungen zu bezahlen. Um das Girokonto zu ermöglichen, führt Trade Republic zunächst eine eigene Trade Republic IBAN ein. Anschließend werden die Funktionen über die kommenden Monate Schritt für Schritt ausgerollt.

Das Trade Republic Girokonto wird nur kurz nach der Einführung der Trade Republic Karte im Januar 2024 folgen. Bereits nach fünf Monaten nutzen über 1 Million Menschen in ganz Europa die Karte. Ab sofort können alle Kunden ihre Karte nun ohne Warteliste in der App bestellen. Die Karte bietet das beste Angebot für das eigene Geld: 1 Prozent Saveback auf Zahlungen, kostenlose weltweite Abhebungen über 100 Euro sowie keine Fremdwährungsgebühren.

Mit der neuen IBAN und dem zukünftigen Girokonto gibt Trade Republic weiterhin die EZB-Zinsen von aktuell 4 Prozent p.a. an seine Kunden weiter. Nun erhält jeder Kunde diese Zinsen auf das verfügbare Geldguthaben ohne Obergrenze – bisher waren die Zinsen auf maximal 50.000 Euro begrenzt. Dieses Geldguthaben wird weiterhin auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Geldguthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Kunden profitieren so von der Einlagensicherung mehrerer Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Vermögen der Bank. Durch die Weitergabe der EZB-Zinsen profitieren Kunden von Trade Republic voll vom aktuellen Zinsumfeld - ohne Obergrenze - für ihr komplettes Geldguthaben. Derzeit erhalten Neu- und Bestandskunden 4 Prozent Zinsen p.a., die monatlich ausgeschüttet werden.

„Wir sind die Ersten, die ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihr Geld jederzeit für sich arbeiten zu lassen”, sagt Marsel Nikaj, VP Product bei Trade Republic. „Wir kombinieren nun alle grundlegenden Bankdienstleistungen mit einer benutzerfreundlichen App und adressieren damit die Bedürfnisse einer stark wachsenden Nutzerbasis. Mit unserem unschlagbaren Kartenangebot und einer modernen App wollen wir Millionen von Menschen dazu ermutigen, in den nächsten Jahren mehr aus ihrem Geld zu machen und Wohlstand aufzubauen.”





Über Trade Republic



Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von vielen Milliarden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen und seit Januar 2024 die Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesbank und BaFin überwacht. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘, Sequoia und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

