Ethereum Kurs nach SEC-Entscheid wieder gefragt – Bitcoin kämpft um 69.000 Dollar

Nach der jüngsten SEC-Entscheidung über sogenannte Spot-ETFs in den USA kann sich der nach Marktgröße zweitwichtigste Wert Ether (USD) zu Wochenbeginn von seinen jüngsten Verlusten deutlich erholen. Im Windschatten der Erholungsrallye geht es auch für den Bitcoin Kurs (USD) wieder über die 69.000-Dollar-Marke.

Weiterhin warten Anleger auf die finale Lancierung der Ether-Spot-ETFs an den entsprechenden Börsen. Indes könnten sich Anleger wieder verstärkt den geldpolitischen Entwicklungen in den USA widmen.

Anleger müssen bis zur finalen Lancierung womöglich noch Geduld mitbringen

Anlegern leuchtet nun zusehends ein, dass Wochen vergehen könnten, bis es zur finalen Lancierung der ETF-Anlagevehikel kommt. Bis zum tatsächlichen Start der Ether-Spot-ETFs könnte der Risikoappetit der Anleger noch mal anziehen.

Im Vergleich zur Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs zu Jahresbeginn sollten Investoren somit Geduld mitbringen, da die ETF-Emittenten noch auf Grünes Licht warten. Das letzte Wort liegt nach wie vor bei der US-Aufsichtsbehörde SEC. Von einer reinen Formsache kann diesmal offensichtlich nicht die Rede sein. Umstritten bleibt weiterhin die Handhabung des sogenannten Stakings.

Dass Bitcoin und Co nun auch zunehmend zum politischen Thema vor den US-Präsidentschaftswahlen 2024 werden, dürfte Krypto-Werten tendenziell in die Karten spielen.

Denkbar ist zudem, dass Investoren ihre Bestände an Bitcoin partiell in Ether umschichten und dem Kurs zu neuen Höhen verhelfen.

