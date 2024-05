Exportstimmung in der Industrie so gut wie seit einem Jahr nicht mehr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie blickt wegen der anziehenden Weltwirtschaft so optimistisch auf ihr Auslandsgeschäft wie sei über einem Jahr nicht mehr.

Das Barometer für ihre Exporterwartungen stieg im Mai auf Plus 0,3 Prozent, nachdem es im April noch bei minus 1,5 Zählern gelegen hatte, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der höchste Wert seit April 2023. "Positive und negative Antworten gleichen sich fast aus", ordnete der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, das Ergebnis ein. "Die Exportwirtschaft entwickelt insgesamt noch keine große Dynamik."

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) erklärt die bessere Stimmung mit der anziehenden Weltwirtschaft. "Die globale Konjunktur nimmt an Fahrt auf", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. "Der Transmissionsriemen, dass eine wachsende Weltwirtschaft auch der heimischen Industrie Auftrieb verleiht, wirkt aber weniger stark, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren." So blieben die Exportwartungen der deutschen Industrie insgesamt immer noch verhalten. Strukturelle Hemmnisse wie hohe Energiepreise, bürokratische Lasten und der Fachkräftemangel bremsten den Export. "Außerdem sorgen sich die Exporteure vor einem wachsenden Protektionismus und zunehmenden Handelshemmnissen", sagte Zenzen.

AUSSENHANDEL ALS STÜTZE

In den einzelnen Branchen ist die Entwicklung sehr unterschiedlich. Einen deutlichen Zuwachs beim Exportgeschäft erwarten etwa die Getränkehersteller. "Ähnliches gilt auch für die Möbelindustrie sowie für die Produktion von Glas und Keramik", so das Ifo-Institut. Einen merklichen Dämpfer mussten dagegen die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten verkraften. Dort ließen sich die sehr optimistischen Erwartungen aus dem Vormonat nicht aufrechterhalten. "Im Maschinenbau und im Autosektor zeigt sich im Moment wenig Bewegung", fanden die Ifo-Forscher zudem heraus. Mit einem Rückgang ihrer Exporte rechnen die Textil- und Bekleidungswirtschaft, die Drucker sowie die Metallbranche.

Der Außenhandel hat die deutsche Konjunktur im ersten Quartal angeschoben. Die Ausfuhr von Waren legte von Januar bis März um 2,1 Prozent zum Vorquartal zu - nicht zuletzt wegen der starken Nachfrage nach Waren "Made in Germany" aus den USA. Das trug dazu bei, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,2 Prozent wuchs und damit eine Rezession in Europas größter Volkswirtschaft verhindert wurde. Die DIHK rechnet für 2024 insgesamt allerdings nur mit einem stagnierenden Geschäft.

