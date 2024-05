Goldpreis tritt auf der Stelle – Hochspannung vor US-Preisdaten

Wenige Tage vor Bekanntgabe wichtiger US-Preisdaten begeben sich Anleger am Goldmarkt (Kassa) zunächst in Deckung. Indes könnten neben wichtigen Fed-Reden weiterhin Konjunkturdaten von Interesse sein, welche es nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen gilt.

Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Dienstagmorgen laut IG-Indikation rund 2.344 Dollar und damit 0,32 Prozent weniger.

Unsicherheit über zukünftige US-Geldpolitik bleibt – Rhetorik der Fed-Vertreter dürfte auf Interesse stoßen

Die Unsicherheit über die zukünftige US-Geldpolitik dürfte Investoren auch in dieser Handelswoche weiter umtreiben. In der vergangenen Woche waren es die sogenannten Fed-Protokolle, welche insgesamt restriktiver ausfielen als gedacht und Unsicherheit initiierten. Die US-Notenbank zeigte sich wenig bereit, den Leitzins bald zu senken.In diesem Zusammenhang haben sich die Hoffnungen für eine Zinssenkung auf der September-Sitzung (18.09.) mittlerweile weiter eingetrübt. Ob es tatsächlich zu einer Korrektur des Zinsniveaus in diesem Jahr kommt, bleibt weiterhin offen.

Im Fokus der Anleger steht heute Nachmittag eine Rede durch Fed-Mitglied Kashkari (15:55 Uhr). Weitere Reden durch Cook und Daly folgen ab 19:05 Uhr.

