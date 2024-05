Kalibaf bleibt Irans Parlamentsvorsitzender - Keine Kandidatur bei Präsidentenwahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Im Iran hat das Parlament den früheren Kommandeur der Revolutionsgarde, Mohammed Baker Kalibaf, als seinen Vorsitzenden wiedergewählt.

Damit sind Spekulationen ausgeräumt, der Konservative Kalibaf könnte bei der Präsidentenwahl Ende Juni kandidieren, die nach dem Tod von Ebrahim Raisi nötig wurde. Die Registrierung der Präsidentschaftskandidaten beginnt an diesem Donnerstag. Kalibaf wurde von Insidern und in iranischen Staatsmedien als möglicher Kandidat gehandelt.

198 von 287 Abgeordneten hätten für Kalibaf gestimmt, berichtete das staatliche Fernsehen am Dienstag. Er wurde bereits nach der Wahl des Parlaments vor vier Jahren dessen Vorsitzender, damals gewannen die Ultrakonservativen eine klare Mehrheit der Mandate. Im März 2024 wurde zuletzt das Parlament gewählt, und die Hardliner festigten ihre Mehrheit. Es war die erste Wahl nach der Niederschlagung der Massenproteste im Herbst 2022, die sich am Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam entzündet hatten.

Kalibaf, ein früherer Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, hatte bereits an zwei Präsidentenwahlen teilgenommen - allerdings ohne Erfolg. Bei einer weiteren Abstimmung im Jahr 2017 zog er seine Kandidatur zugunsten des ultrakonservativen Raisi zurück, der damals allerdings dem als gemäßigt geltenden Hassan Rohani unterlag.

Die Verfassung sieht vor, dass innerhalb von 50 Tagen nach dem Tod eines Präsidenten ein Nachfolger gewählt werden muss. Raisi war am 19. Mai bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Die Wahl des neuen Präsident findet am 28. Juni statt. Derzeit hat Mohammed Mochber, der erste Vize-Präsident, das Amt kommissarisch inne.

