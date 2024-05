Kanzleramt will Rentenpaket bis Anfang Juli durchs Parlament bringen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das SPD-geführte Kanzleramt will das Rentenpaket nach dem erwarteten Kabinettsbeschluss diese Woche in wenigen Wochen durch das Parlament bringen.

Der Bundesrat solle sich am 5. Juli und damit unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, hieß es in einem Reuters am Dienstag vorliegenden Schreiben des Kanzleramts an Vertreter der Länder und der Länderkammer. Zuvor müsste der Bundestag über den Entwurf beraten und ihn beschlossen haben. Zwischen Anfang Juni und dem 5. Juli sind in vier der fünf Wochen Sitzungen des Bundestags vorgesehen. Mit einer Befassung des Bundesrats am 5. Juli könnte das Gesetz dann rechtzeitig umgesetzt werden.

FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hatte zwischenzeitlich mit einem Veto gedroht, um zu hohe Ausgabenwünsche der Ministerien für den Haushalt 2025 zu unterbinden. Regierungskreisen zufolge wird das Kabinett nun aber am Mittwoch den Entwurf auf den Weg bringen.

Mit dem sogenannten Rentenpaket II soll bis zum Jahr 2039 festgeschrieben werden, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent eines Durchschnittslohns fallen darf. Zudem soll mit dem vor allem von der FDP geforderten Generationenkapital eine Aktienrente eingeführt werden. Diese soll ab Mitte der 2030er Jahre durch die Erträge eines überwiegend aus Krediten finanzierten 200-Milliarden-Euro-Fonds die Rentenversicherung entlasten. Ab 2036 sind jährlich im Schnitt zehn Milliarden Euro an Ausschüttungen zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente vorgesehen. "Dafür ist es wichtig, eine Ausbringung der im Haushalt 2024 für das Generationenkapital vorgesehenen Mittel noch in diesem Jahr zu erreichen", so das Kanzleramt. "Hierauf baut auch die Finanzplanung des Gesetzentwurfs auf."

