Microsoft - Achtung: Lieblingssetup!

Die Microsoft-Aktie ist derzeit aus zwei Gründen besonders spannend: Zum einen erreichte der Technologietitel in der letzten Woche zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch (433,60 USD) und arbeitet damit an einem nachhaltigen Spurt über die alten Hochs bei 430 USD. Zum anderen würde ein nachhaltiger Befreiungsschlag eines unserer Lieblingssetups abschließen. Dieses kombiniert das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während das zuerst genannte Kriterium ein Engagement in Trendrichtung gewährleistet, signalisiert der Abschluss des Konsolidierungsmusters, dass der übergeordnete Trend wieder Fahrt aufnimmt. Im konkreten Fall würde ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ die Tradingrange der letzten Wochen zwischen 390 USD und 430 USD abschließen. Rein rechnerisch eröffnet sich im Ausbruchsfall also ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 470 USD. Um die beschriebene Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es, das Vorwochentief bei 420 USD nicht mehr zu unterschreiten. Eine strategische Unterstützung besteht bei rund 390 USD, wo das untere Ende der o. g. Schiebezone mit der 38-Wochen-Linie zusammenfällt.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.