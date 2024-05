Scholz nennt geringen Frauenanteil in vielen Firmenvorständen "Armutszeugnis"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den niedrigen Frauenanteil in Führungspositionen der großen Unternehmen in Deutschland kritisiert und den Nutzen verbindlicher Quoten betont.

Es gebe nur einzige Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns, sagte Scholz am Dienstag in Berlin vor dem Verband deutscher Unternehmerinnen in Berlin. "Eine aus 40 – das klingt nach Lotterie oder wie ein schlechter Witz. Aber das ist die Realität in Deutschland, im Jahr 2024", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Für rund 60 Unternehmen gebe es seit 2021 eine Mindestbeteiligungsquote für den Vorstand, die auch weitgehend eingehalten würden sagte Scholz. Aber eine viel größere Gruppe von Unternehmen müsse für ihre Führungskräfte nur ein Ziel festlegen. "Und 53 Prozent dieser Unternehmen geben schlicht eine 'Null' für die Vorstandsebene an", kritisierte der Kanzler. Auch wenn das neuerdings begründet werden müsse, "hat das niemanden irgendwie schamhaft davon abgehalten, das zu machen... Was für ein Armutszeugnis." Dies zeige: "Es braucht Quoten. Und wo verbindliche Quoten gelten, da wirken sie auch", betonte der Kanzler.

Scholz sagte zu, dass der Bund seinerseits seine selbstgesteckten Ziele einhalten werde. Bis Ende 2025 sei eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Bundesverwaltung anvisiert. Mitte 2023 sei man bei 45 Prozent gewesen. "Die 50 Prozent bis Ende nächsten Jahres wären ein sehr starkes Signal. Und wir tun alles dafür, damit wir dieses Ziel auch tatsächlich erreichen", sagte der Kanzler.

