SenioResidenz AG – Ausserordentliche Generalversammlung 2024 stimmt Fusion mit Novavest Real Estate AG mit 94.4% zu



28.05.2024





MEDIENMITTEILUNGZürich, 28. Mai 2024

Die ausserordentliche Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) hat die Fusion mit der Novavest Real Estate AG und den Fusionsvertrag vom 17. April 2024 mit einer überwältigenden Mehrheit von 94.4% gutgeheissen. Insgesamt waren 35.2% der ausgegebenen Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 16‘436 Aktienstimmen. 883‘147 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Für den geplanten Vollzug der Fusion ist noch der Entscheid der Aktionärinnen und Aktionäre der Novavest Real Estate AG («Novavest») ausstehend, die anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest über die Fusion und den Fusionsvertrag sowie weitere mit der Fusion bedingte Traktanden abstimmen werden. Die ausserordentliche Generalversammlung der Novavest findet morgen, 29. Mai 2024, statt.

Das detaillierte Abstimmungsergebnis der ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/

Kontaktperson Peter Mettler CEO SenioResidenz AG Feldeggstrasse 26 CH-8008 Zürich Telefon +41 (0)44 905 20 90 info@senio.chwww.senio.ch

SenioResidenz AG Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der SenioResidenz AG zum Zeitpunkt des Datums dieser Medienmitteilung beruhen sowie bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen verschiedenster Umstände und Faktoren ergeben, einschliesslich aber nicht ausschliesslich der folgenden Umstände und Faktoren: (i) allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, (ii) Entwicklung der Immobilienmärkte, (iii) Entwicklung der Finanzmärkte und Änderungen des Zinsniveaus, und (iv) Gesetzesänderungen und sonstige Rechtsänderungen. Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es besteht keine Verpflichtung der SenioResidenz AG, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der SenioResidenz AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SenioResidenz AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 905 20 90 E-Mail: info@senio.ch Internet: www.senio.ch ISIN: CH0384629934 Valorennummer: 38462993 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1912833

