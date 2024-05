EQS-News: Blue Elephant Energy GmbH erweitert ihr Solarpark-Portfolio in Spanien um 12 MWp

Emittent / Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Blue Elephant Energy GmbH erweitert ihr Solarpark-Portfolio in Spanien um 12 MWp



29.05.2024

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat im August 2023 einen PV-Park mit einer Nennleistung von 11,7 MWp von dem deutschen Projektentwickler und langjährigem Partner F&S solar concept erworben. Die Anlage wird von GOLDBECK SOLAR errichtet, einem führenden Anbieter im schlüsselfertigen Bau industrieller, kommerzieller und groß angelegter Photovoltaikanlagen.

Der Park in der Nähe der Gemeinde Binissalem auf Mallorca befindet sich seit Mitte Dezember im Bau. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das dritte Quartal 2024 geplant. Nach ihrer Fertigstellung soll diese jährlich rund 18,000 MWh umweltfreundlichen Strom erzeugen und somit jährlich mehr als 7,200 Haushalte in der Region mit grünem Strom versorgen. So können in Zukunft etwa 6,000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart und die Energiewende auf Mallorca weiter vorangetrieben werden.

„Mallorca ist mit seinen 300 Sonnentagen im Jahr prädestiniert für Solarstrom. Unsere 12 MWp PV-Anlage wird einen kleinen Beitrag leisten, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auf der Insel weiter zu reduzieren.“, bestätigt Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH. „Mit unseren erfahrenen Partnern F&S solar concept und GOLDBECK SOLAR vergrößern wir mit diesem Projekt unser iberisches Portfolio auf 262 MW.“

Georg Schmiedel, Geschäftsführer der F&S solar concept GmbH resümiert: “Durch die Insellage ist Mallorca mit besonderen Herausforderungen in der Energiewende konfrontiert, die wir für das Projekt in enger Abstimmung mit lokalen Behörden und Gemeindevertretern bewältigen konnten. Wir freuen uns, dass wir mit der Entwicklung des Solarparks Binissalem nicht nur der langjährigen Zusammenarbeit mit Blue Elephant ein weiteres, erfolgreiches Kapitel hinzufügen, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende vor Ort leisten.“

Über Blue Elephant Energy GmbH

Die Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in neun Ländern mit Fokus auf West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.642 MW aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.777 t CO2 eingespart und 2.358.050 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei. BEE hat sich rund 3.500 MW weitere Solarparkkapazität im Rahmen von eigenen Entwicklungsaktivitäten und (Co-) Entwicklungsvereinbarungen mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert.

F&S solar concept GmbH

Mit Hauptsitz in Euskirchen entwickelt die F&S solar concept GmbH seit 2005 weltweit Solaranlagen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energiewende aktiv voranzutreiben. Dabei verfolgt sie zukunftsorientierte Ansätze und will Projekte auch mit Lösungen wie Biodiversitätskonzepten, grünem Wasserstoff und anderen Möglichkeiten sinnvoll projektieren. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Planung großer PV-Freiflächenanlagen. Von der Flächenakquise über die Projektplanung und Abwicklung aller planungsrechtlichen Genehmigungsverfahren bis hin zur Finanzierung und Umsetzung bürgt die F&S solar concept GmbH für eine zuverlässige und transparente Abwicklung.

Über die GOLDBECK SOLAR Gruppe

GOLDBECK SOLAR verfolgt die Vision, Lösungen zu entwickeln, die das Klima schützen und in Einklang mit der Natur stehen und so die Grundlage für einen gesunden, lebendigen und nachhaltigen Planeten sicherstellen. Das 2001 gegründete Unternehmen ist Teil der GOLDBECK SOLAR Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen. Die 2018 gegründete Unternehmensgruppe ist auf den schlüsselfertigen Bau von großen Photovoltaik-Kraftwerken für freie Flächen oder industrielle und gewerbliche Dächer spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette eines Solarprojekts von der Projektentwicklung und -finanzierung über den Bau und der Integration von Speichertechnologien, bis zum technischen Betrieb und Asset Management der Anlagen und dem direkten Verkauf von sauberer Energie. Die GOLDBECK SOLAR Gruppe beschäftigt heute über 550 Mitarbeitende in 12 Ländern und hat 2,5 GW an Solarkraftwerken in 20 Ländern errichtet. Das Unternehmen wächst konstant und fördert dabei eine inspirierende und vielfältige Arbeitskultur.

Blue Elephant Energy GmbH
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg
Deutschland
www.blueelephantenergy.com