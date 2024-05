IRW-News: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions liefert erste Kaufeinheiten an großen kanadischen Energieversorger

IRW-PRESS: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions liefert erste Kaufeinheiten an großen kanadischen Energieversorger

Vancouver (British Columbia) - 29. Mai 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein Hersteller von tragbaren Industriestromaggregaten, hat einen ersten Auftrag von einem der größten kanadischen Energieversorger erhalten und somit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Energieversorgers zur Reduktion der Emissionen seiner Fahrzeugflotte gesetzt. Aufgrund von Datenschutzvereinbarungen wird der Name des Energieversorgers nicht genannt.

Diese erste Bestellung des Batt Pack Pro-Produkts von Hybrid wird eine Vielzahl von Werkzeugen und Geräten mit Strom versorgen, ohne dass Nutzfahrzeuge im Leerlauf betrieben werden müssen. Dies führt nicht nur zu geringeren Emissionen und einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch, sondern auch zu einer Senkung der Betriebskosten, da die Leerlaufzeiten der entsprechenden Fahrzeuge reduziert werden.

Batt Pack Pro, das ursprünglich für die Bergbaubranche entwickelt wurde, findet heute breite Anwendung in den Bereichen Transit, Bau und Militär. Mit einer Dauerleistung von 5.000 W und einer Spitzenleistung von bis zu 10.000 W ist Batt Pack Pro wetterfest und so konzipiert, dass es auch unter schwierigen Bedingungen die erforderliche Energie für kritische Einsätze liefert.

Wir sind stolz darauf, einen großen kanadischen Energieversorger bei seinem Bestreben zu unterstützen, die Emissionen zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sagte Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Der Einsatz unserer Batt Pack Pro-Geräte verdeutlicht die steigende Nachfrage nach sauberen, effizienten und zuverlässigen Energielösungen in allen Branchen.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Batt Pack Pro zählen seine Kapazität von 5,1 kWh, seine äußerst robuste Konstruktion, seine Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie sein wetterfestes Design, das sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen unter allen Witterungsbedingungen eignet - bei Schnee, Regen oder Sonnenschein. Batt Pack Pro wurde für den Betrieb bei Temperaturen bis zu -30 °C (-22 °F) konzipiert und gewährleistet selbst unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Leistung.

Wir rechnen mit weiteren Aufträgen im Rahmen der Nachrüstungspläne und gehen davon aus, dass dieser erste Auftrag zu einer vollständigen Umstellung der Flotte des Energieversorgers führen wird, fügte Francois Byrne hinzu.

Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die kraftstofffreie Energietechnologie voranzutreiben und den Übergang zu nachhaltigen Betriebs- und Stromspeicherlösungen für eine Reihe von Branchen wie Bergbau, Transport, Militär und Behörden zu unterstützen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel HPSS notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Zukunftsgerichtete Information

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, voraussichtlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75738

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75738&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44861U4063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.