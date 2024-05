Kauflaune auf Zwei-Jahres-Hoch - "Weg zu echter Konsumwende noch weit"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der deutschen Verbraucher hellt sich weiter auf und ist so gut wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Dies nährt die Hoffnung, dass der private Konsum die erwartete Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte anschieben kann. Ein Abebben der Inflation und der Anstieg der Reallöhne der Arbeitnehmer Anfang 2024 in Rekordtempo dürften dazu beitragen. "Die Zeichen für die Verbraucherstimmung drehen sich, es geht die letzten Monate konstant nach oben", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth vom Einzelhandelsverband HDE am Mittwoch. Allerdings betonten er und viele Fachleute, dass die Verbraucher noch verunsichert seien und sich wohl erst allmählich trauten, wieder mehr auszugeben. "Bis zu einer echten Konsumwende ist der Weg noch weit", erklärte der Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.

Das Barometer für das Konsumklima im Juni kletterte überraschend deutlich um 3,1 auf minus 20,9 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitteilten. Es war zugleich das vierte Plus in Folge. "Sinkende Inflationsraten in Verbindung mit ansehnlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen stärken die Kaufkraft der Verbraucher", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Dennoch ist davon auszugehen, dass die Verunsicherung der deutschen Konsumenten noch immer stark ausgeprägt ist."

Nach dem leichten Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent Anfang 2024 erwarten viele Fachleute nur eine langsame Belebung der Konjunktur in Deutschland. Auch die überraschende Stagnation des Ifo-Geschäftsklimaindex im Mai - nach zuvor drei Anstiegen - signalisiert, dass die Wirtschaft ihre lange Flaute nur mühsam hinter sich lässt. Hoffnungsträger soll Experten zufolge der private Konsum sein, nicht zuletzt wegen der abebbenden Inflation. GfK-Fachmann Bürkl betonte aber, die Verbraucherinnen und Verbraucher seien noch verunsichert. Denn nach wie vor fehlten klare Zukunftsperspektiven im Land, was zu geringer Planungssicherheit bei Anschaffungen führe. "Nur wenn für die Menschen diese Sicherheit zurückkehrt, werden sie auch bereit sein, ihre steigende Kaufkraft wieder in größere Anschaffungen zu investieren."

REALLÖHNE MIT REKORDANSTIEG - SCHUB FÜR DEN KONSUM

Immerhin steht den Menschen mehr Geld zur Verfügung, denn die Reallöhne stiegen auch wegen der Inflationsausgleichsprämie von Januar bis März um durchschnittlich 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Das war der vierte Anstieg in Folge und das stärkste Reallohnwachstum im Vorjahresvergleich seit Beginn der Zeitreihe 2008", hieß es dazu. Demnach verzeichneten die nominalen Löhne mit rund 6,4 Prozent den zweithöchsten Anstieg seit 2008, während die Verbraucherpreise nur noch um 2,5 Prozent stiegen und damit nur einen Teil des Verdienstzuwachses aufzehrten.

"Die Erholung der Kaufkraft der breiten Masse von Menschen dürfte sich in den kommenden Monaten auch in einer zunehmenden Beschleunigung der Konsumnachfrage niederschlagen", sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien.

Die Menschen in Deutschland blicken wieder zuversichtlicher auf die Konjunktur. Dieses Teilbarometer von GfK und NIM kletterte in der Mai-Umfrage unter 2000 Personen den vierten Monat in Folge. Auch die Einkommenserwartungen legten erneut zu, dank steigender Löhne und Gehälter sowie sinkender Inflation. Derweil ging die Sparneigung zurück und fiel auf den niedrigsten Wert seit August 2023. Allerdings stagnierte die Bereitschaft zu größeren Einkäufen weitgehend und verbesserte sich nur minimal. "Die für den Einzelhandel relevante Anschaffungsneigung verharrt auf ihrem eher bescheidenen Level", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Genth. "Die Pandemie und die folgenden Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten haben Spuren hinterlassen." Dies werde sich aber schrittweise ändern und letztlich zu mehr Ausgaben führen, sagte DekaBank-Experte Andreas Scheuerle. "Die Konsumenten nehmen derzeit mental Anlauf für mehr Konsum in naher Zukunft."

