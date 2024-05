Polen kündigt Pufferzone zur Grenze nach Belarus an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Nach einem Messerangriff auf einen polnischen Soldaten an der Grenze zu Belarus kündigt Polen den Wiederaufbau einer Sicherheitszone zu seinem östlichen Nachbarn an.

"Uns wurde empfohlen, schnell die 200-Meter-Pufferzone in diesem Bereich wiederherzustellen", sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Mittwoch. In der kommenden Woche soll der Schutzbereich eingerichtet werden, der ursprünglich 2021 von der nationalkonservativen Vorgängerregierung eingeführt wurde. In den vergangenen Wochen haben Migranten verstärkt versucht, illegal die Grenze von Belarus nach Polen zu überqueren. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes kam es dabei zu mehreren gewaltsamen Vorfällen. Demnach wurde ein polnischer Soldat am Dienstag lebensgefährlich verletzt, als er durch den Grenzzaun mit einem Messer angegriffen wurde.

Polen will seine gesamte Ostgrenze weiter verstärken. Mitte Mai kündigte die Regierung in Warschau Investitionen von umgerechnet mehr als 2,3 Milliarden Euro an. Das Land solle damit gegen wachsende Bedrohungen aus den Nachbarländern Russland und Belarus geschützt werden, hatte Tusk in diesem Zusammenhang erklärt. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kündigte an, dass Polen bereit sei, die Truppenstärke an der Grenze von derzeit stationierten 5500 Soldaten zu erhöhen. Eine genau Zahl nannte er nicht.

Die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus ist seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine angespannt. Polen wirft dem engen Russland-Verbündeten Belarus vor, gezielt Migranten an die Grenze zu leiten und spricht in diesem Zusammenhang von hybrider Kriegsführung. Die Regierung in Minsk bestreitet dies. Bereits die nationalkonservative PiS-Regierung hatte an der Grenze zu Belarus einen mehr als 180 Kilometer langen und 5,5 Meter hohen Zaun zum Schutz vor illegaler Migration errichten lassen. Ergänzt wurde er durch ein System von Kameras und Sensoren, die die Grenze überwachen. Mit dem vorherigen Schutzstreifen war es der Öffentlichkeit und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen verboten, sich der Grenze zu nähern.

