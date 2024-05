Silberpreis steigt über 32 Dollar – Das ist für Anleger nun wichtig

Dem Silberpreis (Kassa) gelingt es zur Wochenmitte und damit wenige Tage vor Veröffentlichung bedeutender US-Preisdaten über die runde Marke von 32 Dollar zu steigen.

Neben wichtigen Konjunkturdaten aus den USA dürften auch Anleger abermals die Rhetorik einiger Fed-Vertreter unter die Lupe nehmen.

Hoffnung auf sinkende Kapitalmarktzinsen hält an – Hoffen auf taubenhafte Rhetorik durch Fed-Vertreter

Die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen hält Anleger weiterhin bei Laune. Mit rund 32 Dollar notiert der Silberpreis am Mittwoch in Reichweite seines 11-Monats-Hochs.

Am heutigen Abend dürfte das sogenannte „Beige Book“ um 20:00 Uhr möglicherweise wichtige Impulse liefern. Zuvor könnte eine Rede durch Fed-Vertreter Williams (19:45 Uhr) für Impulse sorgen.

