TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Mai 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Capital Markets Day 10:00 DEU: Volkswagen AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Qbeyond, Hauptversammlung 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung, Bochum 10:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung, Ritterhude 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg 13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 15:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/24 09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz4/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/24 10:00 EU: Geldmenge M3 4/24 14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/24 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bodenbearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen, Wirtschaftsjahr 2022/2023 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 1. Quartal 2024 09:00 DEU: BGH-Urteil in Verfahren um Mogelpackung im Online-Vertrieb erwartet 10:00 DEU: 14. Petersberger Regulierungskonferenz in Königswinter Es geht um «regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Telekommunikation». U.a. mit Andreas Mundt (Präsident des Bundeskartellamts) und Klaus Müller (Präsident der Bundesnetzagentur) 11:00 DEU: Bundeskabinett + Beschlussfassung zum Rentenpaket II und Statement Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (Bundesarbeitsministerium, Mohrenstraße 65) + weitere Themen im Ressort Wirtschaft + 11.50 Statement Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Kabinettbeschluss zum Wasserstoffbeschleunigungsgesetz und zur Carbon Management Strategie (vor dem Bundeskanzleramt) 12:20 DEU: Pk zur Jahreskonferenz der European Semiconductor Regions Alliance zu den Themen Halbleiterstandort Dresden LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu künstlicher Intelligenz EUR: Green Week 2024 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik, Brüssel

