Umfrage - Volkswirte rechnen fest mit EZB-Zinssenkung nächste Woche

(Stellt Zahlenangabe im vorletzten Satz des 2. Absatzes richtig: Statt "um insgesamt 1,0 Prozentpunkte auf dann 3,00 Prozent" muss es heißen "auf 3,00 Prozent oder auf ein noch niedrigeres Niveau")

Bangalore (Reuters) - Für Volkswirte gilt nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ein erster Zinsschritt der EZB nach unten in der kommenden Woche als so gut wie sicher.

Die Mehrheit der befragten Experten geht zudem von zwei weiteren Zinssenkungen im September und im Dezember in diesem Jahr aus, wie der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung hervorgeht. Die Umfrage fand zwischen dem 21. und 28. Mai statt - insgesamt 82 Volkswirte nahmen teil. Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheiden am Donnerstag kommender Woche auf der Zinssitzung in ihrer Frankfurter Zentrale über die Geldpolitik im Euroraum.

Alle 82 befragten Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB am 6. Juni den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf dann 3,75 Prozent nach unten setzen wird. Der Satz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, ist der maßgebliche Zinssatz am Finanzmarkt. Rund 67 Prozent der Experten - 55 der 82 Ökonomen - rechnen damit, dass die EZB nach dem Juni auch noch im September und im Dezember die Zinsen herabsetzen wird. In der vorangegangenen April-Umfrage waren das nur 54 Prozent der Befragten gewesen. Inzwischen gehen lediglich noch 22 Prozent der befragten Ökonomen davon aus, dass die EZB bis zum Jahresende den Einlagensatz auf 3,00 Prozent oder auf ein noch niedrigeres Niveau senken wird. Im April waren das noch fast 40 Prozent gewesen.

Zwar lag die Inflation zuletzt im April mit 2,4 Prozent wieder in Reichweite der mittelfristigen Zielmarke der EZB von 2,00 Prozent. Doch die jüngsten Daten zum Lohnwachstum in der 20-Länder-Gemeinschaft waren stärker ausgefallen als erwartet. Die Tariflöhne legten im ersten Quartal um 4,7 Prozent zu, nachdem das Lohnwachstum im Schlussquartal 2023 mit 4,5 Prozent noch etwas schwächer war. Dazu kommt, dass viele Ökonomen davon ausgehen, dass die Inflation im Euroraum im Mai wieder leicht zugenommen hat. Das europäische Statistikamt Eurostat wird am Freitag eine erste Schätzung veröffentlichen.

In der Reuters-Umfrage äußerten sich auch 35 Ökonomen zu der weiteren Frage, bei welchem Niveau des Einlagensatzes die EZB voraussichtlich ihre Zinsschritte erst einmal stoppen wird. Im Median wird das bei einem Zinsniveau von 2,50 Prozent erwartet. Damit würde die Notenbank im anstehenden Zinssenkungszyklus den Schlüsselsatz lediglich um 1,50 Prozentpunkte senken. Das höchste Zielzinsniveau in den Antworten lag bei 3,50 Prozent, das niedrigste bei 1,50 Prozent. In der jüngsten Zinserhöhungsphase von Sommer 2022 bis September 2023 hatten die Währungshüter im Kampf gegen die Inflation die Zinsen um insgesamt 4,50 Prozentpunkte angehoben.

