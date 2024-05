US-Notenbank: Wirtschaftliche Aktivität legt etwas zu - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die ökonomische Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt etwas verbessert. "Die meisten Distrikte meldeten ein leichtes oder mäßiges Wachstum, während zwei Distrikte keine Veränderung der Aktivitäten feststellten", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Im April veröffentlichten Bericht, war die wirtschaftliche Entwicklung ähnlich beschrieben worden.

Für die Umfrage wurden bis zum 20. Mai Daten erhoben. Durchgeführt wurde sie von der regionalen Notenbank von Dallas./jsl/stk