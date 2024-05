Versicherer VIG steigert Prämien zum Jahresauftakt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit einem zweistelligen Prämienwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet.

In den ersten drei Monaten seien die verrechneten Prämien um elf Prozent auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte das in vielen Ländern Osteuropas tätige Unternehmen am Mittwoch mit. Die Solvenzquote, eine Kennziffer für die finanziellen Reserven, belaufe sich zum Ende des ersten Quartals auf 262 Prozent. Der Versicherer sieht sich damit weiterhin ausgezeichnet kapitalisiert. An den Zielen hält Vorstandschef Hartwig Löger fest. Das Ergebnis vor Steuern soll im Gesamtjahr zwischen 825 und 875 Millionen Euro liegen. 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 772,7 Millionen Euro.

