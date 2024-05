Volkswagen erteilt raschem Börsengang von Batterietochter Absage

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Volkswagen erteilt einem raschen Börsengang der Batterietochter PowerCo eine Absage.

Finanzchef Arno Antlitz sagte am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns, derzeit würden keine Vorbereitungen für einen Börsengang getroffen. Das bleibe eine Option für die Zukunft.

VW-Technikvorstand Thomas Schmall hatte im März gesagt, ein Börsengang sei eine Option. Das werde aber erst dann ein Thema sein, wenn die Fabriken liefen und die Einheitszelle im Einsatz sei.

In der Batteriefabrik in Salzgitter soll nach den Worten von Konzernchef Oliver Blume in diesem Jahr die Vorserienproduktion beginnen. Die beiden großen Werke in Spanien und Kanada folgen später. Dort seien inzwischen die Bodenarbeiten abgeschlossen, sagte Blume. VW verspricht sich von der Einheitszelle Kostenvorteile beim Bau von Elektroautos.

