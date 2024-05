Dax startet an Fronleichnam schwächer in den Handel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist im Feiertagshandel am Donnerstag etwas schwächer gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor an Fronleichnam in den ersten Minuten 0,4 Prozent auf 18.408 Zähler. Börsianer rechneten damit, dass die Handelsumsätze gering bleiben werden. Wichtigstes Gesprächsthema bleibt die US-Zinspolitik. Die Furcht vor einer sich verzögernden Zinswende hatte den Börsen zuletzt zugesetzt. Von den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten erhoffen sich Investoren neue Hinweise auf das Vorgehen der Notenbank Fed. Auf der Agenda stehen unter anderem die zweite Schätzung zum US-BIP und die Arbeitslosenerstanträge.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von SAP mit einem Abschlag von rund drei Prozent. Der SAP-Rivale Salesforce enttäuschte mit seinem Ausblick auf das zweite Quartal. Die Salesforce-Aktie brach im nachbörslichen US-Handel um mehr als 16 Prozent ein.

Ebenfalls unter Druck standen Papiere von Volkswagen, die gut sechs Prozent nachgaben. Die Titel wurden ex Dividende gehandelt.

