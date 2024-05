Devisen: Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0815 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0857 Dollar festgelegt.

Der US-Dollar tendierte im Gegensatz zu den Tagen zuvor schwächer, wovon der Euro profitieren konnte. Marktteilnehmer sprachen von einer typischen Gegenbewegung.

Hinzu kamen Inflationszahlen aus Spanien, wo die Teuerung im Mai zum dritten Mal in Folge anzog. Fachleute verwiesen jedoch auch auf Basiseffekte, da Regierungsmaßnahmen zur Unterstützung der Haushalte in der Energiekrise mittlerweile ausgelaufen sind, was die Teuerung auf Jahressicht rechnerisch antreibt.

Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA das Interesse wecken. Erwartet werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Hinzu kommen Zahlen vom Immobilienmarkt./bgf/men