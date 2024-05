Gericht in Hongkong spricht 14 Demokartiaktivisten schuldig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hongkong (Reuters) - Im bislang größten Prozess gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat das Hohe Gericht am Donnerstag 14 Demonstranten der Proteste von 2019 für schuldig befunden und zwei freigesprochen.

Die Anklage lautete auf Verschwörung zum Sturz der Regierung. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Den Verurteilten drohen Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren und lebenslänglich.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gericht waren streng. Diplomaten aus den USA, Großbritannien und Europa wohnten dem Prozess bei. Zahlreiche Polizisten und Fahrzeuge patrouillierten in der Umgebung. Einige Unterstützer standen die ganze Nacht Schlange, um einen Platz zu bekommen. "Ich bin gekommen, weil dies ein kritischer und historischer Moment für Hongkong ist", sagte ein 35-jähriger Mann, der seit Mitternacht ausgeharrt hatte. Die Angeklagten seien alle für sich selbst und für die Menschen in Hongkong eingetreten, in der Hoffnung, einen Wandel herbeizuführen.

Die USA und europäische Länder kritisierten das Verfahren als politisch motiviert. Nach den Massenprotesten hatte China ein Gesetz zur nationalen Sicherheit erlassen, das als massiver Eingriff in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie gilt, die bei der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik 1997 von den Briten garantiert worden war.

