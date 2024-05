Hochzins bremst US-Wachstum - Schwächste BIP-Zahl seit Frühjahr 2022

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Gebremst von der Hochzinspolitik der Notenbank verliert die US-Wirtschaft deutlich an Schwung.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 1,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist das schwächste BIP-Zahl seit dem zweiten Quartal 2022, als die Wirtschaft sogar schrumpfte. Von Reuters befragte Experten hatten die nun revidierte Zahl vorhergesagt. Zunächst war für das erste Quartal ein Plus von 1,6 Prozent gemeldet worden. Dass das Wachstum nun niedriger ausfiel, lag hauptsächlich daran, dass die Daten zu den Konsumausgaben nach unten revidiert wurden.

Die Abkühlung der Konjunktur ist markant: Im Schlussquartal 2023 hatte es noch einen Zuwachs beim BIP von annualisiert 3,4 Prozent gegeben. Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt zwar weiter gewachsen. Doch die US-Firmen schauten wegen der steigenden Inflation pessimistischer in die Zukunft, teilte die Fed in ihrem jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Die Unsicherheiten nähmen zu.

HARTNÄCKIGE INFLATION - ZINSSENKUNG FRÜHESTENS IM SEPTEMBER

Ein Inflationsmaß, auf das die Fed besonders schaut, ist die Preisentwicklung eines festen Warenkorbs, der für die Ausgaben der US-Konsumenten im Alltag wichtig ist. Der hieraus berechnete sogenannte PCE-Index legte im ersten Quartal um 3,3 Prozent zu. In einer ersten Schätzzahl war noch von 3,4 Prozent die Rede.

Die Fed versucht mit einem straffen geldpolitischen Kurs den Preisauftrieb zu drücken. Angesichts der hartnäckigen Inflation rechnen die Finanzmärkte frühestens für September mit einer Zinssenkung. Die Zentralbank, deren nächster Zinsentscheid am 12. Juni ansteht, hält den geldpolitischen Schlüsselsatz aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.

(Bericht Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker; redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)