Internationaler Polizei-Einsatz "Operation Endgame" - Schadsoftware neutralisiert

Berlin (Reuters) - Bei einem Länder übergreifenden Polizeieinsatz sind sechs der wichtigsten Schadsoftware-Gruppen vom Netz genommen worden.

Vier Verdächtige seien im Rahmen der "Operation Endgame" festgenommen und zehn internationale Haftbefehle ausgestellt worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag mit. "Mit der bislang größten internationalen Cyber-Polizeioperation ist den Strafverfolgungsbehörden ein bedeutender Schlag gegen die Cybercrime-Szene gelungen", erklärte BKA-Vizepräsidentin Martina Link. Weltweit wurden den Angaben zufolge mehr als 100 Server beschlagnahmt und über 1300 kriminell genutzte Web-Adressen unschädlich gemacht. 69 Millionen Euro eines Betreibers wurden beschlagnahmt. Zudem wurden 99 Krypto-Wallets mit einem Gesamtwert von über 70 Millionen Euro bei Kryptobörsen gesperrt.

Die mutmaßlichen Täter stehen nach BKA-Angaben hinter den Schadsoftware-Familien IcedID, SystemBC, Bumblebee, Smokeloader, Pikabot und Trickbot. Diese Programme werden als sogenannte Dropper genutzt, die als Türöffner für das Eindringen in Netzwerke dienen. Ist das gelungen, kann in dem fremden Computersystem Ransomware installiert werden. Mit diesen Programmen werden die Daten der Betroffenen - etwa ein Unternehmen - verschlüsselt. Die Opfer müssen in der Regel ein hohes Lösegeld zahlen, um wieder auf ihre Daten zugreifen zu können.

Ermittler aus den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und den USA waren bei dem Einsatz gegen Cyberkriminalität federführend, unterstützte wurde sie von portugiesischen, ukrainischen, schweizerischen, litauischen, rumänischen, bulgarischen, armenischen und österreichischen Behörden. 16 Gebäude in Armenien, den Niederlanden, Portugal und der Ukraine wurden durchsucht. Die dabei sichergestellten Daten werden derzeit ausgewertet und könnten zu Anschlussermittlungen führen.

