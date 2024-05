Spanien: Inflation zieht an

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Teuerung im Mai beschleunigt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 3,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt nur mit der Beschleunigung auf 3,7 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,2 Prozent. Dies hatten Ökonomen erwartet. Inflationsdaten für den gesamten Euroraum werden am Freitag veröffentlicht./jha/men