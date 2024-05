Sunrise steigert Geschwindigkeit des Glasfaser-Kabelnetzes um mehr als das Doppelte

«Schnelles und zuverlässiges Internet ist ein Grundbedürfnis, nicht nur in den Städten, sondern in der ganzen Schweiz. Deshalb werden wir die Internetgeschwindigkeit auf unserem hybriden Glasfaser-Kabelnetz, an das rund 80% der Schweizer Haushalte angeschlossen sind, mehr als verdoppeln. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von deutlich mehr Leistung, ohne Mehrkosten. Damit sind wir der Konkurrenz einen grossen Schritt voraus und bringen die digitale Entwicklung mit unserer Konnektivität weiter voran – in allen Regionen der Schweiz», fasst André Krause, CEO von Sunrise, die Speed-Offensive zusammen.

In den letzten zwei Jahren ist das Sunrise Festnetz-Datenvolumen um rund 30% gewachsen. Dabei war das Wachstum im Jahr 2023 doppelt so gross wie im Jahr 2022. 92% der Bevölkerung nutzen das Internet täglich oder fast täglich. Dabei werden neben Smartphones, Laptops, PC und Tablets auch zunehmend Smart TVs, Spielkonsolen, E-Readers, Smart Watches, usw. vernetzt1). Im Durchschnitt wird das Internet während 5,6 Stunden pro Tag genutzt2). Schnelles und zuverlässiges Internet ist heute in jedem Lebensbereich unerlässlich und die Nachfrage wächst weiter.

Sunrise verfügt über einen einzigartigen Technologie-Mix (Kupfer-, HFC-, Glasfaser-, 5G-Netz), der sich aus den eigenen Netzen sowie dem Zugang zu Partnernetzen ergibt. Sunrise versorgt damit als einzige Anbieterin über 95% der Schweizer Haushalte mit Festnetz-Breitbandangeboten von 1 Gbit/s (inklusive 5G Fixed Wireless Access). Mit der Steigerung des Highspeed-Internets von 1 Gbit/s auf 2.5 Gbit/s auf dem HFC-Netz für rund 80% der Schweizer Haushalte baut Sunrise ihren Vorsprung als Anbieterin weiter aus. Das zeigt ein Vergleich der Breitbandabdeckung (ohne 5G Fixed Wireless Access) deutlich:

Festnetz-Breitband-Versorgung der Schweizer Haushalte/Bevölkerung in % Swisscom3) Sunrise Salt >80 Mbit/s 92% 92%4) 46%4) >200 Mbit/s 83% 83%4) bis 2.5 Gbit/s 46% 80% bis 10 Gbit/s 46%4)

Insbesondere die bestehenden und ans HFC-Netz angeschlossenen Kundinnen und Kunden, die heute auf 1 Gbit/s begrenzt sind, profitieren damit von einem deutlich besseren Interneterlebnis, ohne dass sie mehr fürs Abo bezahlen müssen.

Um die Highspeed-Internetleistung auch über superschnelle und stabile WLAN-Verbindungen lückenlos in jeder Ecke des Zuhauses nutzen zu können, erhalten die Sunrise Internetkundinnen und -kunden zudem bei Bedarf einen Smart WiFi Pod geschenkt, inklusive Support vom spezialisierten WiFi-Expertenteam, das bei allen Problemen mit der Konnektivität im Haus optimale Unterstützung bietet.

Mit ihren Cybersecurity-Produkten bietet Sunrise ihren Kundinnen und Kunden zudem für praktisch alle Online-Aktitväten den perfekten Schutz.

Highspeed-Internet stützt Wachstumspläne

Dank den Investitionen der letzten Jahre verfügt Sunrise über führende Netzwerkinfrastrukturen, die in unabhängigen nationalen und internationalen Vergleichstests regelmässig mit Höchstnoten ausgezeichnet werden.

Sunrise will den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das Breitband-Internetangebot spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit dem Speed-Upgrade ohne Abo-Mehrkosten schafft Sunrise insbesondere für bestehende Kundinnen und Kunden einen grossen Mehrwert und fokussiert damit weiter stark auf Kundentreue.

Leistungsstarkes Breitband-Internet ist gleichzeitig die Grundlage für ergänzende Service- und Produktangebote, die ebenfalls auf Konnektivität basieren. Indem Sunrise z. B. Zusatzdienste rund um Geräte, Entertainment, Cybersecurity usw. bietet, positioniert sich das Unternehmen zunehmend als starke Partnerin für alle Belange im digitalen Leben der Kundinnen und Kunden.

_____________________________________

1) Gemäss Erhebungen des Bundesamts für Statistik (BfS)

2) Themenbericht «Internetanwendungen und deren Nutzung in der Schweiz 2023» aus dem World Internet Project – Switzerland 2023,

Universität Zürich

3) Swisscom Geschäftsbericht 2023, S.44

4) Mittels Zugang zum Swisscom Kupfer- bzw. Glasfasernetz

