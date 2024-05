TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Mai 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: PNE AG, Hauptversammlung, Cuxhaven-Döse 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock , Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q1-Zahlen USA: Dell, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: BIP Q1/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 4/24 09:00 CHE: BIP Q1/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 5/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig) 11:00 EUR: Vertrauen im Dienstleistungssektor 5/24 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 5/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 4/24 11:00 ITA: Erzeugerpreise 4/24 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 4/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (vorab) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 4/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/24 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Vorstellung des ersten Hamburger Quantencomputers u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bürgermeister Peter Tschentscher, Hamburg 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung am Verwaltungsgericht Berlin in der Streitsache um den Zugang zu Unterlagen zur «Zeitenwende»-Rede des Bundeskanzlers, Berlin 10:00 DEU: Start des 5. Anlegerforums der OstseeSparkasse Rostock (bis 1.6.2024), Rostock 16:00 DEU: Übergabe Förderbescheid zur klimaneutralen Stahlherstellung an ArcelorMittal-Werk mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 20:00 DEU: Bürgergespräch der Thüringer Allgemeinen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Erfurt BEL: Treffen der EU-Handelsminister und -Ministerinnen, Brüssel Die Ministerinnen und Minister wollen unter anderem Schlussfolgerungen zur nachhaltigen Stromnetzinfrastruktur verabschieden. Weiterhin steht unter anderem ein Gedankenaustausch zum Green Deal auf dem Programm. BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag HINWEIS DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Börse geöffnet

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi