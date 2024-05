Tschechien und USA kooperieren bei Bekämpfung von Desinformation

PRAG (dpa-AFX) - Die USA und Tschechien wollen bei der Bekämpfung von Desinformationskampagnen künftig enger zusammenarbeiten. US-Außenminister Anthony Blinken und sein tschechischer Kollege Jan Lipavsky unterzeichneten am Donnerstag in Prag ein entsprechendes Memorandum. Lipavsky verwies in diesem Zusammenhang auf die jüngsten Enthüllungen über das prorussische Propagandanetzwerk "Voice of Europe", das sein Land auf die nationale Sanktionsliste gesetzt hat.

Blinken betonte, das Memorandum ermögliche es, effektiv gegen Desinformation und Falschinformationen vorzugehen. Diese seien "ein Gift, das unsere Gegner in unsere Demokratien injizieren". Lipavsky sagte, der Kreml nehme Demokratien in der ganzen Welt mit Cyberkriegsführung, Propaganda und Einflussoperation ins Visier. Diesen Bedrohungen müsse man gemeinsam begegnen. Auch die EU hat sich den Sanktionen gegen die Plattform "Voice of Europe" inzwischen angeschlossen.

Blinken ist noch bis zu diesem Freitag in Prag, um an einem informellen Treffen der Nato-Außenminister teilzunehmen. Der US-Außenminister hob hervor, dass Tschechien 20 Jahre nach seinem Nato-Betritt einen wichtigen Beitrag leiste und das Verteidigungsbündnis mit "Leben und Substanz" erfülle./hei/DP/jha