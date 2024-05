BVB Aktie im Fokus: Hochspannung vor Champions-League-Finale

Einen Tag vor dem Finale in der Champions League notieren die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA auf der Stelle. Zu groß ist offensichtlich die Spannung vor dem am Samstagabend anstehenden Finale. Dem BVB winkt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte seit 1997. Anleger hoffen durch einen Erfolg auf zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe.

Weitere Einnahmen in Millionenhöhe für den BVB durch Champions-League-Sieg möglich

Für den BVB könnte am kommenden Samstag die erfolgreichste Saison in der „Königsklasse“ seit 1997 zu Ende gehen. Um 21:00 Uhr tritt die Mannschaft gegen Real Madrid in London (Wembley) an.

Dem Finalsieger winken zusätzlich 20 Millionen Euro an Prämien, dem Finalverlierer 15,5 Millionen Euro.

Bereits als Startprämie erhielt der Club 15,64 Millionen Euro. Für jeden Sieg gab es 2,8 Millionen Euro und für jedes Remis 0,93 Millionen Euro. In der Gruppe F konnte der BVB insgesamt drei Siege und zwei Remis einfahren.

Die Prämien im Achtelfinale beliefen sich auf 9,6 Millionen Euro, im Viertelfinale auf 10,6 Millionen Euro und im Halbfinale auf 12,5 Millionen Euro.

Durch die Erfolge in der Champions League konnte der Verein aus monetärer Sicht bereits kräftig profitieren. Nach dem Erreichen des Finales erhöhte der BVB zuletzt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/204. Der Konzernbilanzgewinn für besagten Zeitraum liege nun zwischen 40.000 und 50.000 Euro.

